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علي بن حرمل: علم الإمارات رمز هويتنا

علي بن حرمل
3 نوفمبر 2022 02:12

أبوظبي (الاتحاد)

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يوم العلم
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أكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، أن احتفالنا بيوم العلم مناسبة تُجسد أسمى معاني الولاء والانتماء للوطن ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يرعى مسيرتنا بعزة وكرامة، ويخطو بنا إلى صدارة الأمم المتقدمة، فالعلم رمز هويتنا الوطنية، وأيقونة الوحدة وراية الاتحاد الذي أرسى دعائمه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسون الذين جعلوا من دولة الاتحاد غاية وهدفاً للانطلاق بالوطن إلى نموذج فريدٍ من بناء الإنسان، والاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير البيئة التي تُمكن أبناء وبنات الوطن من الإبداع والريادة والتميّز.

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