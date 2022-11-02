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محمد سعيد النيادي: الْعَلَمُ منارة شموخنا

محمد سعيد النيادي
3 نوفمبر 2022 02:12

أبوظبي (الاتحاد) 

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قال محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن الْعَلَمُ منارة شموخنا، ورمز عزتنا، وشعار فخرنا، وعلامة هويتنا، وبوصلة انتمائنا، والاحتفاء به اعتزاز بتاريخنا وهويتنا، وتجسيد للوحدة بين أفراد مجتمعنا، وتأكيد على التلاحم الذي ينعم به وطننا، وترسيخ لقيم السماحة والسلام في نفوسنا، وتجسيد لحضارة المجد والازدهار في وطننا، ورسالة نابعة من عقيدتنا السمحة وتراثنا الأصيل إلى أجيال المستقبل، ليكونوا حملة هذه الراية، وحماة هذا الوطن، ويبذلوا الغالي والنفيس، في سبيل رقيه وازدهاره، والحفاظ على منجزاته ومكتسباته، والسعي في تقدمه وازدهاره، مستنيرين بحكمة الآباء المؤسسين، مستلهمين من عزم القادة البانين، وبسالة أبناء الوطن المتفانين، ليصبح مستقبلنا زاهراً، ويبقى علمنا شامخاً، رمزاً للمجد والشهامة، والعزة والكرامة.

علم الإمارات
الإمارات
العلم الإماراتي
محمد سعيد النيادي
الاحتفال بيوم العلم
يوم العلم
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