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طارق لوتاه: يوم العلم مناسبة وطنية لتجديد الولاء

طارق لوتاه
3 نوفمبر 2022 02:12

أبوظبي (الاتحاد) 

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يوم العلم
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قال طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، إن الاحتفال بيوم العلم هذا العام يأتي في ظل قيادة استشرافية واستثنائية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ليواصل برؤيته بعيدة المدى مسيرة التطور والازدهار التي أسس لها الآباء المؤسسون، وليبقى علم الإمارات الراية التي يلتف حولها جميع أبناء الوطن، وليكون الملهم لهم لمواصلة مسيرة الإنجازات للوصول بالإمارات إلى المكانة الريادية التي تستحقها على المستوى الدولي. وأضاف: «إن يوم العلم مناسبة وطنية لتجديد الولاء لقيادتنا الرشيدة، وترسيخ الانتماء لوطننا الغالي الذي حقق الكثير من الإنجازات خلال الخمسين عاماً الماضية، كما أنه مناسبة لتأكيد أبناء الوطن على مواصلة مسيرة العمل الجاد والدؤوب لتحقيق تطلعات وطننا الغالي وأهدافه خلال الخمسين عاماً المقبلة، وبذل الجهود المخلصة من أجل ازدهاره ورفعة شأنه».

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