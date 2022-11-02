الخميس 3 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

علي الشامسي: يوم العلم يجسد معالم الفخر والولاء للوطن

علي الشامسي
3 نوفمبر 2022 02:12

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تؤكد التزامها بحماية اللاجئين والنازحين داخلياً
محمد بن زايد وبايدن: التعاون الإماراتي الأميركي وثيق وبنّاء
يوم العلم
تابع التغطية كاملة

أكد معالي علي محمد الشامسي، رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن يوم العلم يجسد معالم الفخر والولاء للوطن، وفيه تتجدد مشاعر الإخلاص والوفاء ومشاهد التفاف الشعب حول قيادته، مشيرًا إلى أن راية الإمارات هي راية للعز والإنسانية، وعلم استثنائي يروي كافة مفردات الأمن والاستقرار، ويعبّر عن شتى مفاهيم التقدم والرفعة والرقي، ويرف عاليًا كشموخ قادة الوطن وأبنائه المخلصين الكرام. وأضاف: إن العلم هو رمز استقلال الدولة وسيادتها على أراضيها وهو المكون الأساسي للهوية الوطنية، وفي سبيله ضحى أبناء الإمارات بالغالي والنفيس كي يظل هذا العلم عالياً خفاقاً فوق كل شبر من أراضيه.
وقدم معالي رئيس الهيئة خالص التهنئة للقيادة الحكيمة وأبناء الإمارات بهذه المناسبة الوطنية، مجدداً الولاء والعهد للقيادة الرشيدة.

علي الشامسي
الإمارات
علم الإمارات
العلم الإماراتي
يوم العلم
الاحتفال بيوم العلم
آخر الأخبار
5 تطبيقات يمكن أن تسرق تفاصيل الحسابات البنكية.. كن حذراً
دنيا
5 تطبيقات يمكن أن تسرق تفاصيل الحسابات البنكية.. كن حذراً
اليوم 08:07
زيلينسكي: استمرار اتفاق تصدير الحبوب مع روسيا "مهم للعالم بأسره"
عربي ودولي
زيلينسكي: استمرار اتفاق تصدير الحبوب مع روسيا "مهم للعالم بأسره"
اليوم 07:57
بايدن يحذّر: رفض نتائج "الانتخابات النصفية" يمهد الطريق للفوضى
عربي ودولي
بايدن يحذّر: رفض نتائج "الانتخابات النصفية" يمهد الطريق للفوضى
اليوم 07:34
بيونج يانج تطلق صواريخ بالستية واليابان تدعو السكان للاحتماء
عربي ودولي
بيونج يانج تطلق صواريخ بالستية واليابان تدعو السكان للاحتماء
اليوم 07:30
أميرة الحفيتي تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تؤكد التزامها بحماية اللاجئين والنازحين داخلياً
اليوم 02:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©