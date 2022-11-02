علي الشامسي: يوم العلم يجسد معالم الفخر والولاء للوطن

أبوظبي (وام)

أكد معالي علي محمد الشامسي، رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن يوم العلم يجسد معالم الفخر والولاء للوطن، وفيه تتجدد مشاعر الإخلاص والوفاء ومشاهد التفاف الشعب حول قيادته، مشيرًا إلى أن راية الإمارات هي راية للعز والإنسانية، وعلم استثنائي يروي كافة مفردات الأمن والاستقرار، ويعبّر عن شتى مفاهيم التقدم والرفعة والرقي، ويرف عاليًا كشموخ قادة الوطن وأبنائه المخلصين الكرام. وأضاف: إن العلم هو رمز استقلال الدولة وسيادتها على أراضيها وهو المكون الأساسي للهوية الوطنية، وفي سبيله ضحى أبناء الإمارات بالغالي والنفيس كي يظل هذا العلم عالياً خفاقاً فوق كل شبر من أراضيه.

وقدم معالي رئيس الهيئة خالص التهنئة للقيادة الحكيمة وأبناء الإمارات بهذه المناسبة الوطنية، مجدداً الولاء والعهد للقيادة الرشيدة.