سلطان النعيمي: طموحاتنا بلا حدود

أبوظبي (وام)

أكّد الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أنّ يوم العلم مناسبة وطنية جليلة يؤكّد من خلالها أبناء الإمارات تلاحمهم والتفافهم حول راية الوطن التي تمثل رمز سيادته وعزته وسؤدده، ويجددون فيها العهد مع قيادته الرشيدة على بذل الغالي والنفيس لتظل مرفوعة عالياً، دونها المهج والأرواح. وقال النعيمي: «إن كل مواطن يحمل شرف الانتماء إلى هذا الوطن المعطاء، ينظر إلى هذا اليوم الأغر، على أنه واحد من أهمّ المحطات التي تمرّ عبرها مسيرة الإمارات الزاخرة بالإنجازات الرائدة، نحو تحقيق طموحاتها وتطلّعاتها، نظراً لما يحمله من معانٍ ودلالات تعزز الشعور بالولاء وبالانتماء، وتحفّز الرغبة في المزيد من البذل والعطاء، وتشحذ الهمم والإصرار على الإسهام الفاعل في خدمة الوطن وصون مكتسباته والذود عن حياضه في الميادين كافة، حتى يظل على الدوام درّة الأوطان ومحطّ الأنظار».