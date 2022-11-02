الخميس 3 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

سلطان النعيمي: طموحاتنا بلا حدود

سلطان النعيمي
3 نوفمبر 2022 02:12

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تؤكد التزامها بحماية اللاجئين والنازحين داخلياً
محمد بن زايد وبايدن: التعاون الإماراتي الأميركي وثيق وبنّاء
يوم العلم
تابع التغطية كاملة

أكّد الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أنّ يوم العلم مناسبة وطنية جليلة يؤكّد من خلالها أبناء الإمارات تلاحمهم والتفافهم حول راية الوطن التي تمثل رمز سيادته وعزته وسؤدده، ويجددون فيها العهد مع قيادته الرشيدة على بذل الغالي والنفيس لتظل مرفوعة عالياً، دونها المهج والأرواح. وقال النعيمي: «إن كل مواطن يحمل شرف الانتماء إلى هذا الوطن المعطاء، ينظر إلى هذا اليوم الأغر، على أنه واحد من أهمّ المحطات التي تمرّ عبرها مسيرة الإمارات الزاخرة بالإنجازات الرائدة، نحو تحقيق طموحاتها وتطلّعاتها، نظراً لما يحمله من معانٍ ودلالات تعزز الشعور بالولاء وبالانتماء، وتحفّز الرغبة في المزيد من البذل والعطاء، وتشحذ الهمم والإصرار على الإسهام الفاعل في خدمة الوطن وصون مكتسباته والذود عن حياضه في الميادين كافة، حتى يظل على الدوام درّة الأوطان ومحطّ الأنظار».

سلطان النعيمي
علم الإمارات
الإمارات
العلم الإماراتي
يوم العلم
الاحتفال بيوم العلم
آخر الأخبار
5 تطبيقات يمكن أن تسرق تفاصيل الحسابات البنكية.. كن حذراً
دنيا
5 تطبيقات يمكن أن تسرق تفاصيل الحسابات البنكية.. كن حذراً
اليوم 08:07
زيلينسكي: استمرار اتفاق تصدير الحبوب مع روسيا "مهم للعالم بأسره"
عربي ودولي
زيلينسكي: استمرار اتفاق تصدير الحبوب مع روسيا "مهم للعالم بأسره"
اليوم 07:57
بايدن يحذّر: رفض نتائج "الانتخابات النصفية" يمهد الطريق للفوضى
عربي ودولي
بايدن يحذّر: رفض نتائج "الانتخابات النصفية" يمهد الطريق للفوضى
اليوم 07:34
بيونج يانج تطلق صواريخ بالستية واليابان تدعو السكان للاحتماء
عربي ودولي
بيونج يانج تطلق صواريخ بالستية واليابان تدعو السكان للاحتماء
اليوم 07:30
أميرة الحفيتي تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تؤكد التزامها بحماية اللاجئين والنازحين داخلياً
اليوم 02:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©