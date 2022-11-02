عبد الله الحميدان: في يوم العلم نجدد الولاء والانتماء

أبوظبي (الاتحاد)

قال عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: «تجسد مناسبة يوم العلم روح المحبة بين أطياف وشرائح المجتمع الإماراتي، في هذا اليوم العظيم يتحد الجميع لرفع هذا العلم في المجتمع الذي أثبت للعالم تعايشه وتسامحه وتلاحمه باختلاف جنسياته وأعراقه وأديانه، يجتمعون لرفع راية الوطن والاحتفال بها في منازلهم ومكاتبهم وحدائقهم وكل الأماكن التي يحبون أن يشاركوا العالم فيها هذا الحدث، ويتنافس في تلك المناسبة الوطنية أبناء الوطن لكي يحافظوا على روح الاتحاد والتمسك بالقيم والمبادئ التي غرسها الآباء والأجداد، وفي هذه المناسبة نجدد جميعاً الولاء والانتماء لهذا الوطن، ونؤكد فخرنا واعتزازنا بالعلم وحمايته والتضحية في سبيله، وأن نجعله يرفرف إلى الأبد وفي كل المحافل سواء المحلية أو العالمية، لأنه رمز فخر واعتزاز في كل قلب إماراتي».