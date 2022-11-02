مقصود كروز: نستلهم من يوم العلم معاني الإخلاص وقيم التفاني

أبوظبي (وام)

قال مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: «تطلُ علينا مناسبة يوم العلم برمزية فريدة تتجسدُ في بناء الإنسان وصون كرامته لكل من ينتمي لدولة الإمارات العربية المتحدة مواطنين ومقيمين وزائرين». وأضاف: «نحنُ في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، نستلهمُ من رمزية (يوم العلم) معاني الإخلاص وقيم التفاني في أداء مهمتنا الجوهرية نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان». وأضاف: «نتشرف في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، ولشعب الإمارات مواطنين ومقيمين بمناسبة (يوم العلم)، سائلين المولى عز وجل في هذا اليوم أن يبقى علمُ الإمارات عالياً وخفاقاً وشامخاً في فضاءات الإنسانية والعطاء الحقوقي المتدفق».