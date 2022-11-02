محمد البادي: يوم العلم ذكرى راسخة

أبوظبي (وام)

قال محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا: «إن يوم العلم ذكرى عظيمة، مترسخة بقوة في نفوس أبناء الوطن والمقيمين على أرضه، وهي مناسبة للتعبير عن أسمى قيم الوفاء والانتماء للوطن، وتجديد الولاء لقيادتنا الرشيدة، وتتجلى فيه كل معاني الإخلاص والحب في أبهى صورها، والعمل بكل جد من أجل استمرار مسيرة المجد للوطن، وترسيخ نموذج عمل نباهي به الأمم، ويعكس مدى التلاحم بين القيادة الرشيدة وأبناء الوطن».

وأضاف في كلمة له بمناسبة يوم العلم: «بهذه الذكرى الغالية، أتوجه بخالص التحية وأطيب التهنئة إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى سمو أولياء العهود».