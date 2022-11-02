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محمد العلماء: علم الإمارات عنوان اتحادنا

محمد العلماء
3 نوفمبر 2022 02:12

دبي (الاتحاد)

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يوم العلم
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أكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن علم الإمارات مصدر فخرنا وعنوان اتحادنا ووحدتنا، وفي هذا اليوم يصطف أبناء الوطن تحت راية الاتحاد رمز السيادة والعزة، لتجديد العهد والعزم على قوة اتحادنا ووحدة مصيرنا، والتأكيد على أن شعب دولة الإمارات متوحد في ولائه لقادته وحبه وانتمائه الخالد لوطنه، حتى يبقى علم الدولة خفاقاً وشامخاً، في صورة إماراتية مشرقة، تعكس التكاتف المجتمعي والتلاحم الوطني بين شعب الإمارات وقيادتهم الحكيمة.
وأشار الدكتور العلماء إلى أن احتفالات الدولة بيوم العلم غدت حدثاً سنوياً بارزاً للتعبير عن حب الوطن والاعتزاز برايته الخفّاقة رمز الهوية الوطنية، لتفيض مشاعر الفخر والإخلاص والسيادة والكرامة الوطنية، وترجمةً لمشاعر الوفاء والفداء، في ظل دولة واحدة تستظل بعلم واحد، يرسخ معاني الاتحاد والسيادة.

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