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الإمارات

يوسف السركال: يوم العلم يعزز وحدة الصف

يوسف السركال
3 نوفمبر 2022 02:12

أكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن الاحتفال بمناسبة يوم العلم باعتباره من المناسبات الوطنية البارزة، يترجم ثقافة احترام العلم، وبيان قدسيته، بصفته رمزاً لسيادة الدولة ووحدتها والانتماء لها والولاء لقيادتها الرشيدة.
وأضاف السركال أن يوم العلم يعزز من وحدة الصف الإماراتي، ويرسخ اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب وقيادته الرشيدة، حيث تسهم مختلف الفعاليات والأنشطة المؤسسية والمجتمعية في رفع الحس الوطني لدى أبناء الشعب الإماراتي، وتعبّر عن دعمهم لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، مشيراً إلى أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تحرص على تسليط الضوء على هذه المناسبة الوطنية من خلال المشاركة الفعّالة التي تنعكس بصورة إيجابية على بيئة العمل.

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