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سالم الكعبي: يوم العلم يجسد أسمى معاني الوحدة والتلاحم

سالم الكعبي
3 نوفمبر 2022 02:12

أكد الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» بالإنابة، أن يوم العلم هو مناسبة وطنية للتأكيد على القواعد والقيم التي قامت عليها دولة الإمارات، وتجسيد أسمى معاني الوحدة والتلاحم التي أرساها قادة الاتحاد الذين رسموا ملامح مستقبل وطن فاقت طموحاته التوقعات، وتصدرت إنجازاته العناوين، وأصبح نموذجاً للرقي الحضاري والإنساني.
وقال الكعبي بمناسبة يوم العلم «نرفع اليوم علم الإمارات تأكيداً على تجديد الولاء والوفاء لهذا الوطن الكبير، عاقدين العزم على مواصلة مسيرة التنمية والريادة تحت إشراف قيادة رشيدة صنعت المستحيل واستشرفت المستقبل. ونؤكد مواصلة جهودنا نحو تحقيق الرؤى والتوجهات الحكومية من خلال إحداث تغيير إيجابي في مجال إدارة النفايات، مع التركيز على تحقيق مبدأ الاستدامة، والإسهام في تعزيز التميز والنمو في هذا القطاع تحت راية الاتحاد، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستدامة، وجودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية».

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