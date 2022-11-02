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الإمارات

سعيد العامري: علم الإمارات رمز وحدتنا وعزنا

سعيد العامري
3 نوفمبر 2022 02:12

قال سعيد البحري العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: «إن علم الإمارات هو رمز وحدتنا وعزنا، وفخرنا نرفعه عالياً، لنؤكد للجميع أن أبناء الإمارات متوحدون مع قيادتهم الرشيدة تحت راية وطنية واحدة وهوية واحدة، ففي يوم العلم يزداد فخرنا بالوطن وصورته المشرقة، ويتعزز شعورنا بالانتماء والوفاء لمسيرة وحدتنا الممتدة لأكثر من نصف قرن».
وقال إن يوم العلم فرصة للتعبير بصدق عن قيم المواطنة التي تربط الانتماء، بالعمل والإنجاز لإعلاء راية الإمارات خفاقة، والاحتفاء بما تحقق على أرضها من منجزات حضارية وإنسانية.
نجدد الولاء لقائد مسيرتنا سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونعاهد سموه أن نبذل الغالي والنفيس ليبقى علم الإمارات عالياً خفاقاً ورمزاً ينبض في قلوبنا، داعين الله عز وجل أن يمتع سموه بموفور الصحة والعافية، وأن يُسدد على طريق الحق خطاه، وأن يبقى علم الإمارات خفاقاً، وأن يظل شعب الإمارات متوحداً بوشائج الأخوة والانتماء.

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