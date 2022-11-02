محمد حاجي الخوري: علم الإمارات رمز السلام

أكد محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، أن يوم العلم يجسد قيم الولاء والفخر لقيادة هذا البلد المعطاء، وتعبير حقيقي عن مدى المحبة والاعتزاز بهذا العلم الذي أصبح رمزاً للأمن والسلام في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وأشار إلى أن يوم العلم الإماراتي مناسبة وطنية يجدد فيها أبناء الإمارات والمقيمين انتماءهم وفخرهم لهذه الأرض الطيبة.

وقال: «نجدد العهد لقيادتنا الرشيدة ولراية الدولة على أن نبقى مخلصين، نعمل بكل جهد وتفانٍ في القطاع الإنساني داخل وخارج الدولة من أجل أن تبقى هذه الراية عالية خفاقة ترفرف وتنشر الخير في أنحاء المعمورة كافة».