سالم العامري: يوم العلم مناسبة عظيمة نجدد فيها الولاء والانتماء للوطن

أكد العقيد ركن م سالم بالهويمل العامري، أن الاحتفال بيوم العلم مناسبة وطنية عظيمة، نجدد فيها الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة، ونغرس هذه المعاني السامية في نفوس النشء ونرعاها على مر العصور.

وقال العامري: «أرسى المغفور له الشيخ زايد حب الوطن في نفوسنا كافة، وجعل من العلم رمزية نفخر بها وتخفق قلوبنا معها، وعلمنا كيف نحافظ عليه وكيف نجعله خفاقاً في عنان السماء، وهو نهج تواصل قيادتنا الرشيدة السير عليه باعتباره رمزاً للوحدة ونبراساً تهتدي به الأجيال».

وأضاف: «نحن نزين في هذا اليوم دولتنا بعلمنا الشامخ لنعبر عن الانتماء والولاء للدولة وللقيادة الرشيدة، كما نجدد العهد على مواصلة البذل والعطاء، لتبقى راية دولتنا ورمز وحدتنا شامخة».