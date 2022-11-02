محمد الهاملي: يوم العلم مناسبة للتعبير عن حب الوطن

قال الدكتور محمد راشد الهاملي، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، إن «القيادة الرشيدة تسير وفق نهج متميز تهدف من خلاله إلى تكريس وتعزيز التلاحم الوطني الذي أسس له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حتى باتت دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتسخير الإمكانيات كافة لتحقيق الرفاه والسعادة والعزة والكرامة».

وأضاف الهاملي: «يشكل يوم العلم رمزاً لاتحادنا الذي قام بإصرار وعزيمة آبائنا الأوائل الذين قدموا التضحيات الكبيرة من أجل أن يبقى وطننا قوياً شامخاً تحت راية موحدة عالية شامخة، ولكي يعيش أبناؤه في كرامة وعزة ورفاه».

وأكد أن يوم العلم يوم للتعبير عن حب الوطن وتجديد الولاء له ولقيادته، والاحتفال بيوم العلم يعكس حب المواطنين وولاءهم لوطنهم وقادتهم، وتعبيراً صادقاً للوفاء لأرض الإمارات الطيبة، وانعكاساً حقيقياً للترابط والتلاحم بين القيادة والشعب