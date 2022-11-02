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الإمارات

عمران الخوري: يوم العلم مناسبة وطنية قريبة إلى قلوبنا

عمران الخوري
3 نوفمبر 2022 02:12

أكد عمران الخوري، عضو مجلس إدارة مجموعة برجيل القابضة، رئيس تطوير الأعمال للمجموعة، أن يوم العلم مناسبة وطنية قريبة إلى قلوبنا، تتجلى فيه وحدتنا ووحدة أهدافنا وتلاحمنا للحفاظ على منجزات الوطن، ومكتسباته الحضارية، والإنسانية، وهو مناسبة عظيمة أيضاً لنجدد عزمنا على مواصلة مسيرة العمل والعطاء من أجل رفعة الوطن وتقدمه، لتبقى راية دولة الإمارات عالية خفاقة بين الأمم، كما أنه تعبير عملي لحب الوطن والولاء لقيادته الرشيدة، وتجسيد لتلاحم شعب الإمارات مع القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تحت راية العز والشموخ التي ستبقى خفاقة لتثبت للعالم كل يوم أن دولة الإمارات ستبقى واحة للازدهار والتسامح والسلام.

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