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رئيس الدولة ونائب رئيس إندونيسيا يبحثان العلاقات الثنائية

رئيس الدولة ونائب رئيس إندونيسيا يبحثان العلاقات الثنائية
2 نوفمبر 2022 20:31

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم في قصر الشاطئ، معالي معروف أمين نائب رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة.

ونقل نائب الرئيس، خلال اللقاء، تحيات فخامة جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات مزيداً من التقدم والنماء.

من جانبه، حمل صاحب السمو رئيس الدولة معالي معروف أمين.. نقل تحياته إلى فخامة جوكو ويدودو وتمنياته له الصحة والسعادة ولإندونيسيا الصديقة وشعبها دوام الخير والازدهار.

وتناول الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم البلدين وشعبيهما الصديقين.
كما تناول اللقاء قمة مجموعة العشرين "قمة بالي" التي ستستضيفها إندونيسيا خلال شهر نوفمبر الحالي، متمنياً سموه النجاح لإندونيسيا في استضافتها القمة والتوفيق لمخرجاتها في دفع الجهود الدولية، وتعزيز التعاون البناء ضمن مجموعة العشرين لمواجهة التحديات المشتركة التي يشهدها العالم، بما يخدم البشرية ويحقق الاستقرار والتنمية والازدهار العالمي.

حضر اللقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة والوفد المرافق لنائب الرئيس الإندونيسي.

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