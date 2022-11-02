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عبدالله بن زايد: حريصون على تعزيز علاقات التعاون مع إيطاليا

عبدالله بن زايد: حريصون على تعزيز علاقات التعاون مع إيطاليا
2 نوفمبر 2022 20:02

 هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي أنطونيو تاجاني وزير خارجية إيطاليا على توليه منصبه الجديد.وأعرب سموه خلال اتصال هاتفي عن تمنياته لمعاليه التوفيق والنجاح مؤكدا الحرص على تعزيز علاقات التعاون الثنائي الإماراتي الإيطالي بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما. وبحث سموه ومعالي أنطونيو تاجاني عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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عبدالله بن زايد
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