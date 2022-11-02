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شرطة أبوظبي تبث "التوعية المرورية الرقمية" عبر شاشات أدنوك للتوزيع

شرطة أبوظبي تبث "التوعية المرورية الرقمية" عبر شاشات أدنوك للتوزيع
2 نوفمبر 2022 17:40

بدأت شرطة أبوظبي وبالتعاون مع شركة أدنوك للتوزيع في بث رسائل التوعية المرورية الرقمية للجمهور باللغتين العربية والإنجليزية عبر الشاشات الرقمية المتواجدة في 42 محطة خدمة أدنوك في أبوظبي، والعين، الظفرة.
‎وأوضح العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات أن التوعية عبر الشاشات تهدف إلى توصيل رسالة التوعية المرورية إلى أوسع شريحة من المجتمع، مشيداً بالتعاون المثمر مع "أدنوك للتوزيع" لتحقيق تطلعات القيادة العامة لشرطة أبوظبي بهدف ترسيخ قيم ومفاهيم السلامة المرورية في مجتمعنا.
‎وأكد حرص مديرية المرور والدوريات على التعاون مع الشركاء لتطبيق خطة إمارة أبوظبي الاستراتيجية للسلامة المرورية، والأهمية التي توليها شرطة أبوظبي لضمان الأمن على الطرق عبر تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بأسس السلامة المرورية ونشر ثقافة الوعي المروري لدى الجمهور بما ينعكس إيجابياً على جهود الحد من الحوادث على الطرق، والسلامة العامة، والحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار.
‎ولفت إلى أهمية دور السائقين في الإسهام في تعزيز السلامة المرورية من خلال الانتباه أثناء القيادة، والتعاون في تطبيق قانون وأنظمة المرور واللوائح المنظمة للحد من وقوع الحوادث المرورية وآثارها، مؤكداً استمرار الجهود لغرس قيم احترام قواعد المرور وأخلاقيات القيادة، وتجنب السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة وتعزيز السلامة على الطرق.

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