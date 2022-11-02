النائب العام للدولة: راية الشموخ والعزة نستمد منها العزيمة والإصرار لمواصلة مسيرة الإنجازات
النائب العام للدولة
2 نوفمبر 2022 13:41
قال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة: "في هذا اليوم الوطني التاريخي نحتفل بكل فخر واعتزاز بعلم دولتنا، رمز الكرامة الوطنية، وراية الشموخ والعزة والكبرياء، الذي يستمدّ منه أبناء الوطن القوة والعزيمة لتحقيق الإنجازات والطموحات ومواصلة مسيرة التميز والريادة التي بدأها الآباء المؤسسون العظماء الذيـن جادوا بأنفسهم وقدموا التضحيات ليبقى علم الدولة في علوه راية خفاقة ومنارة مضيئةً في سماء الإمارات تشع بقيمٍ حضاريةٍ عنوانها التسامح والسلام والنماء والعطاء".
وأضاف - في كلمة له بمناسبة "يوم العلم" - أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية يمثل تجسيداً لأسمى معاني الوحدة والتلاحم، وتجديداً لعهد الولاء والانتماء إلى وطننا المعطاء، وقيادتنا الرشيدة التي مضت بدولة الإمارات بفضل حكمتها ونظرتها الثاقبة إلى تصدر قمة الإنجازات العالمية.
وأكد النائب العام للدولة أن علم الإمارات يلخص مسيرة ممتدة من العطاء والبذل ويجسد برمزيته قيم إنسانية قائمة على التآخي والتسامح، و أن احتفال الدولة بهذا اليوم الوطني العظيم إنما هو احتفال بإنجازات عظيمة، ومناسبة متجددة نتوقف عندها كل عام، لنستذكر تاريخنا المجيد، ونرنو بهامات مرفوعة لنستشعر ثقة وفخراً بحاضرنا ومستقبلنا المشرق الذي تصنعه قيادتنا الرشيدة بعزيمتها التي لا تلين وبرؤيتها الاستشرافية النيرة، لتبقى راية الوطن شامخة خفاقة عالياً ولتواصل دولتنا خطواتها الواثقة نحو تحقيق الريادة العالمية وتسجل إنجازاتها المتميزة في جميع القطاعات التنموية وعلى كافة المستويات.