وزير العدل: يوم العلم مناسبة وطنية غالية تترسخ فيها مبادئ حب الوطن
وزير العدل
2 نوفمبر 2022 10:15
أكد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل أن يوم العلم مناسبة وطنية غالية تترسخ فيها مبادئ حبِّ الوطن والولاء والانتماء بين أبناء دولة الإمارات والمقيمين فيها على حد سواء، وهو فرصة مثالية، لنقدم من خلاله مشاعر الوفاء والعرفان لوطننا الغالي في ظل قيادة حكيمة ذات رؤية استشرافية ثاقبة.
وقال معاليه - في كلمة له بمناسبة "يوم العلم" الذي يصادف 3 نوفمبر من كل عام:" إن علم الإمارات رمز للسلام والتسامح والتعايش والسعادة التي نعيشها فلنقف اليوم صفاً واحداً، لنرفع رمز وحدتنا، ونجدد ولائنا، ونؤكد عمق انتمائنا ووفائنا لهذا الوطن المعطاء، الذي بات نموذجاً يحتذى به للتقدم والبناء وأرضاً للخير والعطاء".