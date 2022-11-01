سلطان الجابر: جمع 100 مليار دولار لتطوير قطاع الطاقة النظيفة ودعم العمل المناخي

أبوظبي (الاتحاد)

ثمّن معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات، حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، وزيارة سموه إلى معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2022».

وقال معاليه، في تصريحات صحفية أمس، إن هذه الشراكة تجسد التزام اثنين من أكبر منتجي النفط والغاز في العالم باتخاذ إجراءات فعّالة لدفع عملية التحول في قطاع الطاقة بشكل عام، وكذلك تسريع عجلة تطوير قطاع الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأضاف «من خلال هذه الشراكة، نعمل نحن في دولة الإمارات مع الجانب الأميركي على جمع ما يقدر بـ100 مليار دولار، وسوف يخصص هذا المبلغ للاستثمارات التجارية والمبنية على أسس اقتصادية، وكذلك التمويلات المطلوبة والتي تسهم في دفع عجلة تطوير قطاع الطاقة النظيفة، وكذلك العمل المناخي».

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إن هذه الشراكة تسهم في تطوير مشاريع للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 جيجاواط بحلول عام 2035، كما تستكشف في إيجاد حلول لدعم الاقتصادات الناشئة، ودفع عجلة تطوير التقنيات النظيفة المطلوبة والتي تساعد في إيجاد حلول للعمل المناخي في هذه الدول، خاصة أن دولة الإمارات سوف تتشرف باستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» العام المقبل.

ولفت معاليه إلى أننا نعمل مع المجتمع الدولي، وكذلك الولايات المتحدة الأميركية على تعميق هذا التعاون في قطاع مهم للتقدم العالمي والعمل المناخي. وقال إن جميع هذه الاستثمارات تكون بطبيعة الحال بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، مشيراً إلى أنه سيتم النظر في بعض المشاريع والفرص الاستثمارية المبنية على أسس اقتصادية، وكذلك محمية من قبل النظم التشريعية والقانونية في دول أخرى، خاصة الاقتصادات الناشئة أو الاقتصادات النامية.

وأكد معاليه أن هذه الشراكة لها أهمية خاصة؛ لأنها اعتراف حقيقي دولي بالجهود الإقليمية الرائدة لدولة الإمارات لتحقيق تحول عملي في قطاع الطاقة يشمل إزالة الكربون واعتماد الطاقة النظيفة وتطويرها، وكذلك الاستثمار المباشر في تقنيات الطاقة النظيفة، وكذلك التقنيات المتقدمة للطاقة النووية.

وأضاف معالي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «إن هذه الشراكة المهمة تُوسّع من خلالها دولةُ الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، علاقتهما الوثيقة القائمة على ركائز عدة، والتي كانت في قطاعات أو مجالات مثل الثقافة والاقتصاد والصناعة والدفاع والتعليم والتكنولوجيا، والآن توسع هذه الشراكة الاستراتيجية، لتشمل قطاعات مهمة وحيوية وذات طابع استراتيجي مثل قطاع الطاقة التقليدية، وقطاع الطاقة النظيفة، وإزالة الكربون، والتقنيات المتقدمة، وكذلك العمل المناخي».