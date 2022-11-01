جوائز أديبك تكرّم المبتكرين بقطاع الطاقة

سيد الحجار (أبوظبي)

كرّمت جوائز معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، الجهات الفائزة في نسختها الثانية عشرة ضمن فئات الجائزة العشر، وذلك في حفل استضافته شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أمس الأول في أبوظبي. وجرى توزيع الجوائز، التي تحتفي بالابتكار والتميز وأفضل الممارسات في قطاع الطاقة على الفائزين من الأفراد والمشاريع والأفكار المتميزة التي تساهم في إحداث تحول في قطاع الطاقة العالمي.

وركزت الجوائز هذا العام على الاستدامة والحلول المبتكرة لتوفير طاقة منخفضة الكربون، وتم اختيار 10 فائزين من بين أكثر من 1000 مشاركة. وقدمت أكثر من 350 شركة تمثل 62 دولة ترشيحات للجوائز وقامت لجنة تحكيم متميزة من قادة قطاع النفط والغاز بإجراء مداولات وتقييم دقيق حول جميع المشاركات، تم من خلاله اختيار المتأهلين للمرحلة النهائية.

مستقبل أكثر استدامة للطاقة

وقالت المهندسة فاطمة النعيمي، رئيسة مجلس إدارة جوائز «أديبك»، والرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز الطبيعي المسال: نهنئ جميع الفائزين بجوائز أديبك 2022، والتي تحتفي بالابتكار، والتميز، وقيادة التحول في قطاع الطاقة من خلال تكريم الأفراد والشركات الذين يساهمون في إحداث تحول إيجابي في قطاع الطاقة، وفي ظل التطورات المستمرة في مشهد الطاقة العالمي، ستستمر جوائز أديبك في تشجيع الحلول المبتكرة والاستشرافية التي تساعد في تمكين مستقبل أكثر استدامة للطاقة.

وأكدت أن هذه الجوائز أكثر من مجرد منصةٍ للاحتفاء بالإنجازات وتكريم الفائزين، حيث تشكّل فصلاً جديداً لشركاتٍ تحظى بتقدير أقرانها، وتفتح الباب أمام المزيد من فرص الأعمال، وللقادة الشباب الطامحين للارتقاء بمستقبل القطاع، وتدعم الإنجازات التقنية المبتكرة التي ترسم ملامح مجال جديد في قطاع تتزايد فيه المتطلبات بشكل مستمر.

وتم خلال الحفل، تكريم بن فان بيردن، الرئيس التنفيذي لشركة «شل» بجائزة أديبك 2022 في فئة «رائد الطاقة» لهذا العام لدوره في قيادة استراتيجية «شل» لتصبح شركة طاقة خالية من الانبعاثات الصافية بحلول عام 2050.

وقال فان بيردن: «فخور بالعمل الذي تقوم به شركة شل لمواجهة تحديات تحول الطاقة، وأتشرف بالفوز بجائزة أديبك لهذا العام في فئة «رائد الطاقة».

وستواصل شركة شل، من خلال المبادرات الحالية وعلاقات التعاون الجديدة، تسخير معرفتها وخبرتها وابتكاراتها للمساعدة في دعم مسيرة العام نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية».

التقنيات الحديثة

وركزت الجوائز بصورة واسعة على مجال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، حيث فاز برنامج أدنوك للتنبؤات والتحليل بجائزة أفضل مشروع للتحول الرقمي للعام، فيما حصلت شركة «سيك اوبس» على جائزة أفضل شركة ناشئة في قطاع النفط والغاز لهذا العام لأنظمتها الجوية غير المأهولة.

وحازت تقنية الدعامات الذكية من «مايكرو سيليكون أي ان سي» على جائزة أفضل أبحاث رائدة في القطاع لهذا العام، فيما تم اختيار شركة «فراك بوتس» التابعة لشركة أرامكو السعودية لجائزة أفضل أبحاث رائدة في القطاع للعام لأفضل تطور تكنولوجي جديد. كما كرمت الجوائز حاتم عبدالله باجويفر، من شركة أرامكو السعودية، بجائزة أفضل خبير تقني شاب لهذا العام.