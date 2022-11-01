سلطان القاسمي يشيد بجهود مجمع اللغة العربية بالشارقة

الشارقة (وام)

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالشارقة، صباح أمس، اجتماع مجلس أمناء المجمع، في مقره بالمدينة الجامعية.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في بداية الاجتماع بالحضور من الأعضاء، مشيداً سموه بجهود المجمع خلال الفترة الماضية في مختلف مجالات دعم اللغة العربية والاهتمام بها وبتوثيقها والبحث العلمي فيها، وما تحقق منها.

وخلال الاجتماع، وقّع صاحب السمو حاكم الشارقة بصفته الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالشارقة، قراراً بشأن تشكيل أعضاء المجمع.

ونصّ القرار على أن يشكّل مؤتمر مجمع اللغة العربية بالشارقة من الأعضاء التالية أسماؤهم: الأستاذ الدكتور عبد الله الوشمي أمين عام مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، والأستاذ الدكتور الخليل النحوي رئيس مجلس اللسان بموريتانيا، والأستاذ الدكتور صالح بلعيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية بالجزائر، والأستاذ الدكتور محمد سليمان سلمان السّعودي أمين عام مجمع اللغة العربية الأردني، والأستاذ الدكتور بكري محمد الحاج رئيس مجمع اللغة العربية بالخرطوم، والأستاذ الدكتور محمود أحمد السيد رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق، والأستاذ الدكتور عبد الفتاح الحجمري مدير مكتب تنسيق التّعريب بالرّباط، والأستاذ الدكتور حسن عبد الرحمن السلوادي رئيس مجمع اللغة العربية الفلسطيني، والأستاذ الدكتور محمد مصطفى الشّيباني نائب رئيس مجمع اللغة العربية بليبيا، والأستاذ الدكتور محمد حسين آل ياسين رئيس المجمع العلمي العراقي، والأستاذ الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور عيسى الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، والأستاذ الدكتور عبد السلام عيساوي عميد كلية الآداب واللغة العربية جامعة منّوبة، والأستاذ الدكتور مأمون وجيه المدير العلمي لمشروع المعجم التاريخي.

وتكون مدّة العضويّة في المجمع ثلاث سنوات، قابلة للتّجديد لمدّة أو مدد مماثلة، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدّة عضويّتهم.

وناقش الاجتماع مسيرة مجمع اللغة العربية بالشارقة، والمجهودات التي يقوم عليها، ضمن جهوده لتحقيق أهدافه المرسومة، بما يشمل عدداً من المشروعات والمبادرات الخاصة باللغة العربية، وإنجازاته خلال الفترة الماضية.

وتناول الاجتماع خطط المجمع المستقبلية في تطوير تعلم وتعليم ونشر اللغة العربية والتعاون مع عدد من المؤسسات المعنية بها، مما يسهم في توسيع أنشطة المجمع، والارتقاء بمختلف الأعمال لخدمة اللغة العربية.

حضر الاجتماع، كل من: الأستاذ الدكتور أحمد الضّبيبن مدير جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية سابقاً، والأستاذ الدكتور إبراهيم السّعافين رئيس قسم اللغة العربية بجامعة الشارقة سابقاً، والأستاذ الدكتور عبدالله بن سيف التّوبي مدير مركز التعريب والترجمة والاهتمام باللغة العربية بسلطنة عمان، والدكتور امحمد صافي المستغانمي أمين عام مجمع اللغة العربية بالشّارقة، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

تشكيل مجلس أمناء المجمع

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بصفته الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالشارقة، قراراً بشأن تشكيل مجلس أمناء المجمع. وبحسب القرار رقم (1) لسنة 2022م يشكل مجلس أمناء مجمع اللغة العربية بالشارقة برئاسة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وعضوية كلٍّ من: الأستاذ الدكتور أحمد الضّبيب مدير جامعة الملك سعود سابقاً/ المملكة العربية السعودية، والأستاذ الدكتور إبراهيم السّعافين رئيس قسم اللغة العربية في جامعة الشارقة سابقاً/ المملكة الأردنيّة، والأستاذ الدكتور عبدالله بن سيف التّوبي مدير مركز التّعريب والترجمة والاهتمام باللغة العربية/ سلطنة عُمان، والدكتور امحمد صافي المستغانمي أمين عام مجمع اللغة العربية بالشّارقة، والأستاذ محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون. وتكون مدّة العضويّة في المجمع أربع سنوات، قابلة للتّجديد لمدّة أو مدد مماثلة، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدّة عضويّتهم.