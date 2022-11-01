الأربعاء 2 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«استشاري الشارقة» يناقش مقترحات قانون إنشائه

المجلس يعقد جلسته الثالثة غداً (أرشيفية)
2 نوفمبر 2022 02:08

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
«شرطة الشارقة» إلى الدور الثاني في «المؤسسات الحكومية»
بن شرقي والشامسي وبوجنار نجوم «سبورت فور أوول»

 يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة غداً جلسته الثالثة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر بمقره في مدينة الشارقة، برئاسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس.
ويتضمن جدول الأعمال بعد التصديق على مضبطة الجلسة الثانية مناقشة مقترحات أعضاء المجلس الاستشاري على القانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والتقرير الوارد حول تلك المقترحات من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس، يحضر الجلسة الدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعيسى بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

استشاري الشارقة
الشارقة
آخر الأخبار
7 أشواط في السباق الافتتاحي بمضمار ميدان
الرياضي
7 أشواط في السباق الافتتاحي بمضمار ميدان
اليوم 16:54
السيسي يؤكد دعم مصر لجهود مسيرة التنمية والإصلاح بتونس
عربي ودولي
السيسي يؤكد دعم مصر لجهود مسيرة التنمية والإصلاح بتونس
اليوم 16:45
دراسة تكشف كارثة تنتظر الحيتان الزرقاء
دنيا
دراسة تكشف كارثة تنتظر الحيتان الزرقاء
اليوم 16:29
«تشكيل» يتألق في «أسبوع دبي للتصميم»
دنيا
«تشكيل» يتألق في «أسبوع دبي للتصميم»
اليوم 16:08
طائرة «طيران الإمارات» «إيرباص أيه 380»
الاقتصادي
«طيران الإمارات» تحصد خمسة ألقاب عالمية ضمن جوائز «ألترا«و»أبيكس»
اليوم 16:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©