«استشاري الشارقة» يناقش مقترحات قانون إنشائه

الشارقة (وام)

يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة غداً جلسته الثالثة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر بمقره في مدينة الشارقة، برئاسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس.

ويتضمن جدول الأعمال بعد التصديق على مضبطة الجلسة الثانية مناقشة مقترحات أعضاء المجلس الاستشاري على القانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والتقرير الوارد حول تلك المقترحات من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس، يحضر الجلسة الدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعيسى بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.