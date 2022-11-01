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جامعة خليفة تستضيف مركز ابتكار أبوظبي التابع لـ«سيمنس»

جامعة خليفة تستضيف مركز ابتكار أبوظبي التابع لـ«سيمنس»
2 نوفمبر 2022 02:08

أبوظبي (وام) 

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تعتزم جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا استضافة مركز ابتكار أبوظبي التابع لشركة «سيمنس للطاقة» في حرم الجامعة في ساس النخل في خطوة للاستفادة من نقاط القوة لدى كل من الشريكين بهدف تسريع الوصول إلى الحياد الكربوني من خلال التعاون المشترك في إيجاد فرص البحث التكنولوجي ونقل المعرفة وتطوير الكفاءات المحلية، إضافة لتوفير فرص العمل.
ووقعت جامعة خليفة وشركة سيمنس للطاقة، على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، اتفاقية شراكة تنص على تخصيص موقع لمركز الابتكار في حرم جامعة خليفة.
وقع الاتفاقية الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة والدكتور فهد اليافعي، رئيس التكنولوجيا في مركز ابتكار أبوظبي التابع لشركة سيمنس للطاقة بحضور الدكتور سير جون أورايلي، رئيس جامعة خليفة وحميد الشمري، العضو في مجلس أمناء جامعة خليفة وفينود فيليب، العضو في المجلس التنفيذي بشركة سيمنس للطاقة وديتمار سيرسدورفير، المدير الإداري لشركة سيمنس للطاقة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط. وتوفر جامعة خليفة الأعلى تصنيفاً في دولة الإمارات هيئة أكاديمية عالمية المستوى ومرافق بحثية متطورة تساهم في تمكين مركز الابتكار من التعاون في إيجاد التكنولوجيات التي تحقق الحياد الكربوني في مجالات تحويل الطاقة والحرارة والعمليات الصناعية الخالية من الكربون والإجراءات الخدمية وفق الحالة وحفظ الطاقة وخلايا الوقود و«البلوك تشين» لتطبيقات الطاقة وغيرها.
 وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، إن استضافة مركز ابتكار أبوظبي التابع لشركة سيمنس للطاقة في حرم جامعة خليفة في ساس النخل تساهم في تعزيز الإرث الطويل المرتكز على التعاون مع سيمنس للطاقة منذ عام 2011، خاصة في المجالات الأكاديمية والبحوث والابتكار.

جامعة خليفة
جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
سيمنس للطاقة
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