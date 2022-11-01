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إطلاق النسخة الثالثة من فعالية «إمارات الأمان»

منصور بن محمد خلال إطلاق النسخة الثانية (وام)
2 نوفمبر 2022 02:08

دبي (الاتحاد)

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بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، احتفلت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية بدبي بإطلاق النسخة الثالثة من فعالية «إمارات الأمان» بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، حيث شاهد سموه عرضاً ضوئياً خاصاً للاحتفاء بالحدث ثم قام بجولة على منصات المسابقات المختلفة ومتابعة الفرق المشاركة في الاحتفال، الذي تضمن تنظيم مسابقات وأنشطة متنوعة وسط إقبال كبير ومشاركة متميزة من الزوار والفرق المختلفة. وعبّر خليفة إبراهيم السليس، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، عن سعادته بإطلاق النسخة الثالثة من فعالية «إمارات الأمان»، موضحاً أن «إمارات الأمان» تعتبر من أهم الفعاليات الوطنية التي تحرص المؤسسة على تنظيمها.

منصور بن محمد بن راشد
هيئة المنافذ الحدودية
مبادرة إمارات الأمان
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