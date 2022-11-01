تحفيز المؤسسات على تبني الحلول القائمة على الطبيعة

دبي (الاتحاد)

استضافت وزارة التغير المناخي والبيئة، الحوار الوطني السادس للطموح المناخي، تحت شعار «تسريع وتيرة عزل الكربون من خلال الحلول القائمة على الطبيعة»، والذي استهدف القطاعات كافة ذات الأولوية لتعزيز مساهمتها في توجهات خفض الكربون على مستوى الدولة، ويأتي ذلك ضمن توجهاتها الاستراتيجية لتعزيز مشاركة القطاعات كافة في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات بخفض معدلات الكربون والسعي نحو الوصول للحياد المناخي بحلول 2050. وعقد الاجتماع بحضور ممثلي 50 مؤسسة معنية في القطاعين الحكومي والخاص، بما فيها هيئة البيئة – أبوظبي، إضافة إلى الجهات المدعوة، وسلط الاجتماع الضوء على جهود دولة الإمارات للاستفادة من النظم البيئية للكربون الأزرق، مثل غابات القرم (المانغروف)، والأراضي الرطبة ومناطق الأعشاب البحرية، لمواجهة تحدي التغير المناخي.