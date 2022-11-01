تواصل منافسات «مزاينة سويحان» في مهرجان الظفرة

سويحان (وام)

شهد اليوم الخامس من مزاينة سويحان - المحطة الأولى من مهرجان الظفرة - منافسة وتحدياً بين ملاك الإبل من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي للوصول إلى المراكز الأولى في أشواط اللقايا المجاهيم والمحليات والمهجنات الأصايل.

وتم تتويج الفائزين في أشواط المزاينة لليوم الخامس على التوالي بحضور حميد سعيد بولاحج الرميثي المدير العام لنادي تراث الإمارات، وعيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وعدد من كبار ملاك الإبل ومحبي المزاينات والمسابقات التراثية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأسفرت النتائج في شوط لقايا أصحاب السمو الشيوخ - محليات عن فوز «بنت الريح» لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بالمركز الأول، كما فازت «ضجه» لمالكها الشيخ محمد سلطان سالم محمد القاسمي بالمركز الثاني، في حين حلت ثالثاً «صوغه» لمالكها الشيخ جاسم فيصل عبدالرحمن جاسم آل ثاني، وحلت «نصيبا» لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان في المركز الرابع، في حين حلت «المسك» لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان في المركز الخامس.

وأسفرت النتائج في شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل (1) محليات، عن فوز «مياسة» لمالكها علي محمد علي مرشد المرر من الإمارات بالمركز الأول، بينما فازت بالمركز الأول في شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل (2) محليات، «الذاير» لمالكها عبدالعزيز محمد عايض القحطاني من الإمارات. كما فازت بالمركز الأول في شوط لقايا شرايا لأبناء القبائل (1)- محليات، «مياسه» لمالكها مصبح علي مصبح المعمري من سلطنة عمان، وعن شوط لقايا شرايا لأبناء القبائل (2)- محليات، فازت «نيران» لمالكها سالم ناصر سالم المنصوري من الإمارات.

وفي شوط لقايا شرايا لأبناء القبائل مفتوح للشركاء - محليات، فازت بالمركز الأول «عوايد» لمالكها زيد محمد علي النديلة من دولة قطر، بينما فازت في شوط لقايا المهجنات الأصايل «حربه» لمالكها سلطان بن سيف بن راشد الراشدي من سلطنة عُمان.

فازت بالمركز الأول في شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل (1) مجاهيم، «رهيبة» لمالكها عيد حمود سالمين المنصوري من الإمارات، كما أسفرت النتائج في شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل (2) مجاهيم، عن فوز «الوافيه» لمالكها سالم مبخوت عفش المنهالي من الإمارات. وفي شوط لقايا شرايا لأبناء القبائل (1) مجاهيم، فازت بالمركز الأول «المملكة» لمالكها مبخوت محمد صالح المنهالي من الإمارات، أما في شوط لقايا شرايا لأبناء القبائل (2) مجاهيم ففازت بالمركز الأول «الحرصه» لمالكها صالح محسن صالح المنهالي من الإمارات. وختاماً في شوط لقايا شرايا لأبناء القبائل مفتوح للشركاء - مجاهيم، فازت «المايحه» لمالكها غيث مفرج هادي المنصوري من الإمارات بالمركز الأول.