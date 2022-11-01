حسين الحمادي يفتتح مجلساً للابتكار وأول مختبر تصنيع رقمي بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

افتتح معالي المهندس حسين بن إبراهيم الحمادي، رئيس مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية، مجلس خالد بن طناف للابتكار، ومختبر «فاب لاب أبوظبي» للتصنيع الرقمي، في «بوليتكنيك أبوظبي»، التابع للمعهد في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، والمختبر الأول من نوعه في إمارة أبوظبي الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع جائزة خالد بن طناف المنهالي للابتكار والتفوق العلمي، وذلك بحضور خالد بن طناف المنهالي، راعي الجائزة، والدكتور أحمد عبدالمنان العور، مدير معهد التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور علي هلال النقبي، مدير بوليتكنيك أبوظبي، وبخيت بن طناف المنهالي، رئيس أمناء الجائزة.

وأكد معالي المهندس حسين بن إبراهيم الحمادي، أن مجلس الابتكار والمختبر الجديد من الإنجازات التي تواكب توجيهات القيادة الرشيدة نحو تمكين الشباب الإماراتي من سبل الإبداع والابتكار، من خلال إنشاء بيئات محفزة للابتكار، من شأنها تشجيع الطلبة في الجامعات والمدارس على البحث العلمي والاستكشاف في مختلف التخصصات الهندسية والتكنولوجية، داعياً شباب وفتيات الوطن إلى الثقة في أنفسهم وأنهم قادرون على التنافسية العالمية بجدارة.

كما أشاد رئيس مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية، بجائزة خالد بن طناف ودورها المهم في تحفيز الطلبة على التفوق والابتكار العلمي، بالإضافة إلى نشر ثقافة الابتكار والاختراع في المجتمع، وشدد على ضرورة دعم المبتكرين وأصحاب الاختراعات لما للابتكار من دور في تقدم الأمم وتطورها.

من جانبه، أوضح خالد بن طناف المنهالي، راعي الجائزة، أن افتتاح مختبر «فاب لاب أبوظبي» يُعد ثمرة التعاون مع أحد شركاء الجائزة وهو بوليتكنك أبوظبي؛ لكونه من المؤسسات التعليمية التي تقدم نظاماً تعليمياً مهنياً بتخصصات متعددة عالية التقنية تخدم القوى الوطنية المطلوبة في الدولة لتحقق رؤية الإمارات المستشرفة للمستقبل.

وأشار ابن طناف إلى تسجيل مختبر «فاب لاب أبوظبي» في منظمة الفاب الدولية «FAB Foundation»، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للمواهب والإبداع وجائزة خالد بن طناف للابتكار والتفوق العلمي من أجل تبادل الخبرات بشأن مختبرات التصنيع الرقمي.