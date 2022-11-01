الإمارات تحتفل بـ «يوم العلم» غداً

منى الحمودي (أبوظبي)

تحتفل دولة الإمارات غداً بـ «يوم العلم» الذي يصادف 3 نوفمبر من كل عام، حيث يُرفع علم الدولة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً في المؤسسات والهيئات كافة والمباني والبيوت بالدولة، تعبيراً عن الانتماء والولاء للدولة والقيادة الرشيدة، وترسيخاً لقيم الوحدة الوطنية وثقافة احترام العلم.

وتحتفل دولة الإمارات بيوم العلم مناسبةً وطنيةً رسميةً في الثالث من نوفمبر من كل عام، بعد اعتماده من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كمبادرة في عام 2012، للاحتفاء بالعلم رمزاً للوحدة، والحفاظ على المنجزات والمكتسبات الوطنية.

وقد دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الوزارات كافة والمؤسسات لرفع العلم بشكل موحد الساعة 11 صباحاً يوم 3 نوفمبر.

وتشارك الهيئات والمؤسسات والأفراد في الدولة بـ«يوم العلم» من خلال رفع العلم الإماراتي تعبيراً عن المحبة والإخلاص والولاء للأرض والقيادة، وتأكيداً على تمسكهم بقيم الاتحاد، وتعزيزاً لشعور الانتماء للوطن، وترسيخ المكانة المتقدمة والرائدة والمشرقة التي وصلت لها دولة الإمارات.

ويعد الاحتفال بـ «يوم العلم» مناسبة وطنية مهمة لدولة الإمارات، حيث يجتمع المواطنون والمقيمون معاً لرفع علم الدولة والتلويح به، في يوم للتعبير عن الفخر بإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة، وتميزها وريادتها.

ويحتل علم الدولة مكانة عالية في قلوب جميع من يعيش على أرض الإمارات باعتباره رمزاً للوحدة، ومصدراً للفخر والعزة والقوة والاحترام، فتراه يخفق فوق مختلف المؤسسات والمرافق والبيوت بصورة تعكس الحب والانتماء للدولة ورايتها، وتعبيراً عن تجديد عهد الولاء، لتبقى راية الإمارات عالية خفاقة بين الأمم.

رفع العلم

يعد المغفور له القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أول من رفع علم دولة الإمارات وذلك بعد انتخابه رئيساً للدولة في 2 ديسمبر 1971 على سارية دار الاتحاد في دبي، ليؤكد من خلال ذلك على وحدة البلاد وسيادتها تحت راية واحدة، وتعاضد شعب الإمارات وتطلعه نحو أهداف وآمال مشتركة.

ويمثل علم دولة الإمارات العدل والسلام والتسامح والقوة والاعتدال من خلال الألوان التي يتضمنها وهي الأحمر والأخضر والأبيض والأسود، والتي ترمز جميعها لرموز تعبر عن الوحدة. وقد صمم العلم عبد الله محمد المعينة الذي شغل منصب وزير مفوض في وزارة الخارجية في وقت لاحق.

دليل علم الإمارات

يمكن للجهات الاتحادية رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً للمعايير المحددة في دليل علم دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تُطبق هذه المعايير على جميع الأفراد، بالإضافة إلى الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، ولا يمكن تعديل أو مخالفة هذه المعايير دون الرجوع إلى الجهات المسؤولة.

ويمثل علم دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة في جميع المحافل، سواء على مستوى المؤتمرات الوطنية المحلية أو الدولية، ومن المهم اتباع الإرشادات لضمان التعامل مع العلم بأقصى درجات الاحترام، والتأكد دائماً من وجوده في مكانه الصحيح والمناسب، حيث أصبح علم دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم رمزاً للعزة والفخر لجميع الإماراتيين، حيث يعكس العلم قوتنا كدولة وإنجازاتنا، بالإضافة إلى تطلعنا الدائم للسلام والسعادة والمستقبل.

مكوّنات العلم

علم دولة الإمارات العربية المتحدة مستطيل الشكل، طوله نصف عرضه، ويقسم إلى أربعة أقسام مستطيلة الشكل: القسم الأول منها رأسي ولونه أحمر، ويشغل ربع عرض العلم، ويشكل طرف العلم القريب من السارية. أما الأقسام الثلاثة الأخرى، فتشكل بقية العلم، وهي أفقية متساوية في الارتفاع والعرض ومتوازية، العليا منها خضراء، والوسطى بيضاء، والسفلى سوداء.

علم رئيس الدولة

يحتوي علم صاحب السمو رئيس الدولة على شعار دولة الإمارات الاتحادي في منتصف القسم الأبيض، ويعتبر هذا العلم حصرياً لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يُسمح لأي جهة اتحادية باستخدامه أو رفعه محلياً أو دولياً تحت أي ظرف من الظروف.

المواد والأحجام

دائماً ما يُصنع علم الدولة من قماش قوي ومتين مقاوم للظروف المناخية الشديدة، مثل الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية والعواصف الرملية والأمطار، ويجب التأكد من أن نوعية القماش المستخدمة تسمح برفرفة العلم في الهواء. وتعد الأقمشة المعتمدة لصنع الأعلام للاستخدام الرسمي في الجهات الاتحادية هي عديد الإستر أو خيوط عديد الأميد الثقيلة (100% نايلون)، ويجب تجنب استخدام الحرير.

وتُستخدم أحجام مختلفة من علم دولة الإمارات العربية المتحدة وسارياته وفقاً لمكان رفع العلم، وذلك للتأكد من أن العلم مرفوع بصورة مناسبة وواضحة للجميع.

مواصفات سارية العلم الخارجية

كقاعدة عامة، يكون طول العلم مساوياً لثلث ارتفاع سارية العلم، وتختلف مواصفات السارية حسب طبيعة المبنى الحكومي من حيث توافر المساحة أمام المبنى وحجم المبنى وارتفاعه وملكية المبنى ذاته للجهة الاتحادية. وبالنسبة لسارية العلم الخارجية المثبتة على الأرض، يجب أن يحتوي رأس سارية العلم (تاج سارية العلم) على قطعة معدنية بيضاء اللون تتناسب مع حجم السارية. كما يجب أن تكون سارية العلم مثبتة جيداً ومصمّمة لتحمل سرعة الرياح العالية لكي لا تُحدث ضجيجاً عند هبوب الرياح.

دلالات ألوان العلم

الأبيض: يرمز إلى عمل الخير والعطاء الذي يتميز به الإماراتيون.

الأحمر: يرمز إلى تضحيات الجيل السابق لحماية الوطن ومنجزاته وقيمه.

الأخضر: يرمز إلى النماء والازدهار والنهضة الحضارية.

الأسود: يرمز إلى القوة والمنعة والشجاعة.