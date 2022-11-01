مجلة الجندي: «يوم العلم» يعزز الشعور بالانتماء إلى الوطن

أبوظبي (وام)

أصدرت مجلة «الجندي» التابعة لوزارة الدفاع عددها رقم 586 لشهر نوفمبر 2022، وتناولت المجلة في عددها الجديد باللغتين العربية والإنجليزية، بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية.

وجاءت «كلمة الجندي» تحت عنوان «يوم العَلَم»، حيث قالت فيها: «تجسّد مناسبة يوم العلم الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام، مشاعر الوحدة والسلام بين أبناء الإمارات، وتعزز الشعور بالانتماء إلى الوطن، وترسّخ صورة وهوية الإمارات في مشهد يعكس مظاهر التلاحم بين أبناء الوطن».

وأضافت المجلة: «إن الاحتفال بهذه المناسبة المجيدة في كل إمارات دولتنا الغالية، يدعونا بكل فخر واعتزاز إلى استذكار مسيرة التمكين التي قادها آباؤنا المؤسسون، كما أن احتفالنا بهذا اليوم يعبر عن أصدق وأعمق وأسمى معاني قيم الولاء والانتماء والوفاء لهذا الوطن ولقيادتنا الرشيدة التي تبذل كل جهد في سبيل رفع راية الوطن عالية خفاقة في كل المحافل والميادين».

ويرصد العدد الجديد لمجلة «الجندي»، أبرز الأحداث السياسية والعسكرية والأمنية، وأخبار جديد السلاح والتطورات العلمية والتكنولوجية التي وصلت إليها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال العسكري.

وجاء ملف مجلة الجندي الرئيسي لعدد شهر نوفمبر 2022 تحت عنوان «سباق التسلح والإنفاق العسكري».

وفي باب «دراسات وتحليلات»، أعدت مجلة «الجندي» دراسة، بعنوان: «الجسور العسكرية»، ودراسة أخرى بعنوان: «السلاح الجيوفيزيائي.. شكل جديد للحروب».

وتعرض مجلة «الجندي» في عددها الجديد لقاءً مع «جاكسون شنايدر» الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إمبراير للدفاع والأمن، حيت تحدث للمجلة عن أهم منتجات وأسواق الشركة.

وأفردت المجلة مساحات من صفحاتها لاستعراض آراء وتحليلات نخبة من الكتاب الإماراتيين والعرب للحديث عن مختلف القضايا والأمور التي تهم القراء.

تجدر الإشارة إلى أن مجلة «الجندي» تأسست في عام 1973، وصدر العدد الأول منها في شهر أكتوبر من العام نفسه؛ بهدف تغطية أخبار ونشاطات وزارة الدفاع والقوات المسلحة بالدولة.

وتعمل المجلة منذ تأسيسها عبر نخبة من أبرز الكتاب والمتخصصين في المجال الدفاعي والأمني من مختلف أنحاء العالم، على نشر دراسات وبحوث وتقارير وملفات عسكرية متخصصة، تتناول بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية التي تهم المتابع في الدولة والمنطقة العربية والعالم.

ولتحقيق الأهداف وتلبية رغبات القراء والمتابعين، تخصص «الجندي» مساحات مهمة من صفحاتها لنشر تحقيقات ولقاءات صحفية مع شخصيات عسكرية ومدنية رفيعة المستوى ذاع صيتها على مستوى العالم.

ولإثراء المشهد الثقافي والعلمي، تنشر المجلة عبر أبوابها المختلفة تقارير وموضوعات ثقافية واقتصادية وطبية ورياضية، كما تصدر سنوياً ملاحق متعددة تواكب أهم الأحداث في الدولة.

وتحرص المجلة بنسختها المطبوعة وموقعها الإلكتروني «Aljundi.ae» ومنصاتها الرقمية «aljundijournal@»، على رصد ومواكبة كل جديد في عالم الإعلام العسكري.