نورة الكعبي: مصر حاضرة دائماً بثقافتها وتجربتها الحضارية

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، مشاركتها ضمن فعاليات «مصر والإمارات قلب واحد» التي أقيمت على امتداد ثلاثة أيام في العاصمة المصرية القاهرة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيّان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، احتفالاً بمرور خمسين عاماً على تدشين العلاقات الإماراتية المصرية، بمشاركة مجموعة كبيرة من وزراء حكومتيّ البلدين وعدد من الشخصيات الرسمية من قطاعات الأعمال، والثقافة، والفكر، والإعلام. واستهلّت معاليها فعاليات الحدث بالمشاركة في جلسة حوارية ثقافية بعنوان: «إضاءات على التعاون الثقافي الإماراتي المصري»، شارك فيها كل من معالي الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية، وبلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم بدبي، والكاتب الصحفي محمد السلماوي، وعدد من الشخصيات الثقافية والإعلامية من كلا البلدين.

وناقشت معاليها خلال الجلسة العديد من المحاور أبرزها مجالات التعاون الثقافية المشتركة التي تربط كلا البلدين، ومدى تأثيرها في تشكيل الوعي العربي، حيث أكدت معاليها على أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثّل نموذجاً متميزاً وملهماً لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول العربية، وأشارت إلى أن ما يربط الدولتين الشقيقتين روابط أخويّة راسخة تمتدّ إلى عقود ترجمة لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان - طيّب الله ثراه - الذي أسّس لمسيرة علاقات إماراتية مصرية تميزت منذ نشأتها بالخصوصية والاحترام المتبادل بين البلدين.

وثمّنت معاليها الدور الريادي والفاعل لجمهورية مصر العربية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتّاح السيسي في مختلف المجالات التنموية والفكرية والثقافية والفنية في المنطقة، مشيرة إلى أن جمهورية مصر العربية لطالما كانت حاضرة بثقافتها وتجربتها الحضارية في ذاكرة كل مواطن عربي لا سيما في دولة الإمارات، حيث ساهمت في تشكيل الوعي والثقافة العربية لأبناء الدولة من خلال جهود الكوادر التعليمية في المدارس، أو منجزات الكتّاب والروائيين والسينمائيين، مؤكدة أن بصمة مصر الثقافية خالدة في الأذهان.

واطلعت معالي نورة الكعبي بالتزامن مع الزيارة على المشاريع الإبداعية التي تضمنها معرض «آرت دي إيجيبت»، الذي ساهمت فيه الوزارة كشريك عالمي، واحتفى بأعمال فنانين مبدعين من دولة الإمارات، حيث تجوّلت معاليها في المعرض الذي عقد في منطقة أهرامات الجيزة وأقيم تحت رعاية وزارة السياحة والآثار المصرية، ووزارة الخارجية واللجنة الوطنية المصرية لمنظمة اليونسكو، وهيئة تنشيط السياحة المصرية وبشعار «الأبد هو الآن»، وتعرّفت على مشاركات كلّ من الفنانة الإماراتية زينب الهاشمي، والفنان التونسي العالمي المقيم في الإمارات «إل سيد» اللذين قدّما مجموعة من أعمالهما الفنية المتنوعة، بالإضافة إلى أعمال الفنانين الآخرين.

وتعرفت معاليها خلال زيارتها على التركيبة الفنية التي قدمتها الفنانة الهاشمي، والتي حملت عنوان «تمويه الإبل 1.618 المسلة غير المكتملة».

كما زارت معالي نورة الكعبي المعارض المرافقة لـ «آرت دي إيجيبت» في سينما راديو وجاليري اكسس وفاوندر سبيسز، والتقت بعدد من الفنانين المشاركين واستمعت لشرح عن أعمالهم الفنية المعروضة.

متحف الفنّ المصري

زارت معالي نورة الكعبي أروقة وأجنحة متحف الفنّ المصري الحديث، أحد أهم المتاحف المصرية والعربية والذي يرجع بفكرة إنشائه للعام 1972، وتعرّفت على مقتنياته وما يضمّه من كنوز وأعمال فنيّة متميّزة ترصد حركة مختلف الأجيال والحِقب الزمنية، كما تجولت معاليها في متحف محمد محمود خليل وحرمه، وكان في استقبالها الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وعدد من قيادات القطاع، حيث قدم مدراء وأمناء المتحفين شرحاً وافياً عن تاريخ المبنيين وأهم الأعمال المعروضة من المقتنيات الفنية التي يحتضنها.

وقامت معاليها بجولات وزيارات لعدد من أبرز المؤسسات الثقافية والمعارض الفنية في جمهورية مصر العربية، منها متحف الفنان المصري العالمي آدم حنين، و«جاليري بيكاسو» و«زمالك آرت غاليري»، إلى جانب استضافة معاليها ضمن البرنامج الثقافي الشهير «معكم مع منى الشاذلي» الذي تقدّمه الإعلامية منى الشاذلي.