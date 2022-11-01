الأربعاء 2 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

المؤتمر السنوي السابع للسكري ينطلق 5 نوفمبر

محمد الخطيب
2 نوفمبر 2022 02:07

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أبوظبي تستضيف «النزال المرتقب» بين بيفول وراميريز
جزيرة الجبيل في أبوظبي تكشف عن برنامجها الشتوي

ينطلق مؤتمر هيلث بلاس السنوي السابع للسكري في الرعاية الصحية الأولية يوم 5 نوفمبر الجاري في فندق روزوود أبوظبي.
ويجمع المؤتمر السنوي الذي ينظمه «مركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء جزء من مبادلة للرعاية الصحية».. نخبة من الخبراء العالميين والإقليميين والمحليين في بحوث السكري لمناقشة مجموعة من أكثر القضايا إلحاحاً في هذا المضمار.
ويتناول عدداً من الموضوعات تشمل أحدث التقنيات المتاحة في علاج مرض السكري والآفاق المستقبلية لمرض السكري والاكتئاب والسكري والبدانة، وغير ذلك من الموضوعات.
وأكد الدكتور محمد الخطيب رئيس المؤتمر أهمية تبادل المعارف والخبرات، وفي ضوء وتيرة انتشار مرض السكري المتنامية في المنطقة، وما يحمله ذلك من أضرار على صحة أجيال المستقبل باعتباره سبباً رئيسياً للمشاكل الصحية.
وقال: إن المؤتمر هذا العام يجمع أفضل الخبراء لمشاركة الرؤى وتبادل المعارف والخبرات والمساهمة في صياغة استراتيجيات واسعة تقود لتحقيق أفضل النتائج في علاج وإدارة مرض السكري.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية يعاني 422 مليون شخص حول العالم من مرض السكري ويتسبب المرض بوفاة 1.5 مليون مريض حول العالم سنوياً، وشهدت كل من معدلات انتشار المرض وأعداد المصابين به نمواً خلال العقود القليلة الماضية.

أبوظبي
السكري
الرعاية الصحية
آخر الأخبار
7 أشواط في السباق الافتتاحي بمضمار ميدان
الرياضي
7 أشواط في السباق الافتتاحي بمضمار ميدان
اليوم 16:54
السيسي يؤكد دعم مصر لجهود مسيرة التنمية والإصلاح بتونس
عربي ودولي
السيسي يؤكد دعم مصر لجهود مسيرة التنمية والإصلاح بتونس
اليوم 16:45
دراسة تكشف كارثة تنتظر الحيتان الزرقاء
دنيا
دراسة تكشف كارثة تنتظر الحيتان الزرقاء
اليوم 16:29
«تشكيل» يتألق في «أسبوع دبي للتصميم»
دنيا
«تشكيل» يتألق في «أسبوع دبي للتصميم»
اليوم 16:08
طائرة «طيران الإمارات» «إيرباص أيه 380»
الاقتصادي
«طيران الإمارات» تحصد خمسة ألقاب عالمية ضمن جوائز «ألترا«و»أبيكس»
اليوم 16:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©