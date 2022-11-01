المؤتمر السنوي السابع للسكري ينطلق 5 نوفمبر

أبوظبي (الاتحاد)

ينطلق مؤتمر هيلث بلاس السنوي السابع للسكري في الرعاية الصحية الأولية يوم 5 نوفمبر الجاري في فندق روزوود أبوظبي.

ويجمع المؤتمر السنوي الذي ينظمه «مركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء جزء من مبادلة للرعاية الصحية».. نخبة من الخبراء العالميين والإقليميين والمحليين في بحوث السكري لمناقشة مجموعة من أكثر القضايا إلحاحاً في هذا المضمار.

ويتناول عدداً من الموضوعات تشمل أحدث التقنيات المتاحة في علاج مرض السكري والآفاق المستقبلية لمرض السكري والاكتئاب والسكري والبدانة، وغير ذلك من الموضوعات.

وأكد الدكتور محمد الخطيب رئيس المؤتمر أهمية تبادل المعارف والخبرات، وفي ضوء وتيرة انتشار مرض السكري المتنامية في المنطقة، وما يحمله ذلك من أضرار على صحة أجيال المستقبل باعتباره سبباً رئيسياً للمشاكل الصحية.

وقال: إن المؤتمر هذا العام يجمع أفضل الخبراء لمشاركة الرؤى وتبادل المعارف والخبرات والمساهمة في صياغة استراتيجيات واسعة تقود لتحقيق أفضل النتائج في علاج وإدارة مرض السكري.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية يعاني 422 مليون شخص حول العالم من مرض السكري ويتسبب المرض بوفاة 1.5 مليون مريض حول العالم سنوياً، وشهدت كل من معدلات انتشار المرض وأعداد المصابين به نمواً خلال العقود القليلة الماضية.