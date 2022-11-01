شرطة دبي وجمعية الإمارات للسرطان تنظمان «مسيرة الأمل الوردي»

دبي (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة بمبادرة الروح الإيجابية ومركز شرطة المرقبات، وفريق عباقرة التطوعي، بالتعاون مع جمعية الإمارات للسرطان، «مسيرة الأمل الوردي 2022» في دورتها الثالثة، وذلك للتوعية بمرض سرطان الثدي، بحضور الشيخة فاطمة بنت حشر بن دلموك، والشيخ سالم محمد بن ركاض العامري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان.

ويأتي تنظيم المسيرة بالتزامن مع شهر أكتوبر الوردي، الهادفة إلى التوعية بأهمية الكشف المُبكر عن سرطان الثدي لزيادة نسبة احتمالية التعافي منه، وتزامناً أيضاً مع تحدي دبي للياقة البدنية الهادف إلى ترسيخ ثقافة الرياضة كنمط حياة صحي في إمارة دبي.

وشهدت المسيرة التي نُظمت على ممشى شاطئ الممزر مشاركة 500 مشاركاً من قطاعات واسعة من المجتمع والمؤسسات والشركات المحلية، إلى جانب المساهمة المتميزة في نجاحها من قبل مجلس دبي الرياضي وبلدية دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وهيئة دبي للثقافة والفنون، وفريق فتيات الإمارات التطوعي، وفريق متطوعي مبادرة الروح الإيجابية، ومجلس سفراء الأمان، ومجلس تمكين أصحاب الهمم، وفريق عطاء حمدان التطوعي، وعدد من مؤسسات القطاع الخاص.

وبينت فاطمة أبو حجير منسقة مبادرة الروح الإيجابية أن الإقبال الكبير على المسيرة جاء نتيجة تضافر الجهود على كافة المستويات لإسعاد أفراد المجتمع ونشر التوعية بمرض سرطان الثدي .