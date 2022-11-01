الأربعاء 2 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرطة دبي وجمعية الإمارات للسرطان تنظمان «مسيرة الأمل الوردي»

خلال المسيرة(من المصدر)
2 نوفمبر 2022 02:07

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
7 أشواط في السباق الافتتاحي بمضمار ميدان
«دولية دبي» للسلة تعود في يناير بـ «النسخة 32»

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة بمبادرة الروح الإيجابية ومركز شرطة المرقبات، وفريق عباقرة التطوعي، بالتعاون مع جمعية الإمارات للسرطان، «مسيرة الأمل الوردي 2022» في دورتها الثالثة، وذلك للتوعية بمرض سرطان الثدي، بحضور الشيخة فاطمة بنت حشر بن دلموك، والشيخ سالم محمد بن ركاض العامري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان.
ويأتي تنظيم المسيرة بالتزامن مع شهر أكتوبر الوردي، الهادفة إلى التوعية بأهمية الكشف المُبكر عن سرطان الثدي لزيادة نسبة احتمالية التعافي منه، وتزامناً أيضاً مع تحدي دبي للياقة البدنية الهادف إلى ترسيخ ثقافة الرياضة كنمط حياة صحي في إمارة دبي.
وشهدت المسيرة التي نُظمت على ممشى شاطئ الممزر مشاركة 500 مشاركاً من قطاعات واسعة من المجتمع والمؤسسات والشركات المحلية، إلى جانب المساهمة المتميزة في نجاحها من قبل مجلس دبي الرياضي وبلدية دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وهيئة دبي للثقافة والفنون، وفريق فتيات الإمارات التطوعي، وفريق متطوعي مبادرة الروح الإيجابية، ومجلس سفراء الأمان، ومجلس تمكين أصحاب الهمم، وفريق عطاء حمدان التطوعي، وعدد من مؤسسات القطاع الخاص.
وبينت فاطمة أبو حجير منسقة مبادرة الروح الإيجابية أن الإقبال الكبير على المسيرة جاء نتيجة تضافر الجهود على كافة المستويات لإسعاد أفراد المجتمع ونشر التوعية بمرض سرطان الثدي .

دبي
شرطة دبي
جمعية الإمارات للسرطان
آخر الأخبار
7 أشواط في السباق الافتتاحي بمضمار ميدان
الرياضي
7 أشواط في السباق الافتتاحي بمضمار ميدان
اليوم 16:54
السيسي يؤكد دعم مصر لجهود مسيرة التنمية والإصلاح بتونس
عربي ودولي
السيسي يؤكد دعم مصر لجهود مسيرة التنمية والإصلاح بتونس
اليوم 16:45
دراسة تكشف كارثة تنتظر الحيتان الزرقاء
دنيا
دراسة تكشف كارثة تنتظر الحيتان الزرقاء
اليوم 16:29
«تشكيل» يتألق في «أسبوع دبي للتصميم»
دنيا
«تشكيل» يتألق في «أسبوع دبي للتصميم»
اليوم 16:08
طائرة «طيران الإمارات» «إيرباص أيه 380»
الاقتصادي
«طيران الإمارات» تحصد خمسة ألقاب عالمية ضمن جوائز «ألترا«و»أبيكس»
اليوم 16:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©