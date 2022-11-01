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الإمارات

«إسعاد» تضيف إلى عروضها خدمات «بلازا بريميوم»

جانب من توقيع المذكرة (من المصدر)
2 نوفمبر 2022 02:07

دبي (الاتحاد)

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أعلن مركز بطاقة إسعاد التابع للقيادة العامة لشرطة دبي، و«مجموعة بلازا بريميوم» الشركة العالمية الرائدة في مجال الضيافة في المطارات، عن توقيع مذكرة تعاون بينهما، يتم بموجبها تقديم خصومات حصرية لحاملي بطاقة إسعاد بنسبة 20% على فاتورة المطاعم والصالات والفنادق، وخدمات «الكونسيرج» التي تمتلكها المجموعة، وتخدم من خلالها سنوياً أكثر من 20 مليون مسافر في أكثر من 250 صالة متواجدة داخل 74 مطاراً دولياً حول العالم.
وتم توقيع المذكرة، خلال افتتاح صالة «Their Patio» في المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي، من قبل كل من: منى محمد العامري، المدير العام لمركز بطاقة إسعاد، وأوكان كوفيسي، نائب الرئيس الأعلى لبلازا بريميوم جروب، بحضور صياد ابراهيميلي، مدير المبيعات والتسويق في المجموعة، وإبراهيم البلوشي، رئيس قطاع المطاعم والمتنزهات الترفيهية في مركز بطاقة إسعاد.

بطاقة إسعاد
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