اختتام دورة «إعادة بناء مسارح إطلاق النار» بدبي

دبي (الاتحاد)

شهد اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، ختام دورة «إعادة بناء مسارح إطلاق النار»، التي نظمها المركز الدولي للعلوم الجنائية في شرطة دبي، بحضور المقدم الدكتور خبير راشد الغافري، مدير المركز.

وحاضر في الورشة الهادفة إلى تطوير مهارات المُحققين في حوادث إطلاق النار، خبراء دوليين، بمشاركة 12 منتسباً من الجهات المحلية والدولية.

وأكد اللواء أحمد بن غليطة، في كلمته خلال حفل التخريج، حرص شرطة دبي على مواكبة المستجدات والتطورات في مجال مكافحة الجريمة وتزويد الكوادر العلمية والمُتخصصة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في تطبيق أفضل المعايير العالمية ضمن مختبراتها الجنائية في مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة.