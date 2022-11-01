استعراض أحدث تطورات «الكونغرس العالمي للإعلام»

أبوظبي (وام)

عقدت اللجنة العليا للكونغرس العالمي للإعلام اجتماعاً افتراضياً مع رؤساء المؤسسات الإعلامية الوطنية، والعاملة في الدولة استعرضت خلاله أحدث المستجدات والتطورات ذات الصلة بالكونغرس العالمي للإعلام الذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وتنظمه مجموعة أدنيك بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات «وام» في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتم خلال اللقاء بحث سبل الاستفادة من هذا التجمع العالمي لتسليط الضوء على مكانة دولة الإمارات كمنصة عالمية للمؤسسات الإعلامية لما تقدمه من تسهيلات وممكنات، وتجربتها في تطوير إعلام محلي وعالمي متطور من خلال إيجاد بيئة للعمل الإعلامي تمتاز بالمرونة والتنافسية، وتوفيرها بنية رقمية أتاحت للمؤسسات أداء رسالتها الإعلامية.

حضر اللقاء محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» رئيس اللجنة العليا المنظمة للكونغرس العالمي للإعلام، وخليفة القبيسي المدير التنفيذي التجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض التابع لـ«مجموعة أدنيك»، وعدد من المديرين في كبريات المؤسسات الإعلامية المحلية العاملة في الدولة.