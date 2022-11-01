الأربعاء 2 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

2013 حالـة استفادت مـن مُساعدات «دار البر» محلياً

2013 حالـة استفادت مـن مُساعدات «دار البر» محلياً
2 نوفمبر 2022 02:06

دبي (الاتحاد)

قدمت جمعية دار البر، خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022، مُساعدات إنسانية وخدمات خيرية لصالح 2013 حالة، من المُحتاجين وذوي الدخل المحدود، داخل دولة الإمارات، بتكاليف إجمالية بلغت 14.749.793 درهماً، استفاد منها المُستحقون ممن تنطبق عليهم الشروط واللوائح، من المُواطنين والمُقيمين على أرض الدولة، في إطار الخدمات والمشاريع الخيرية والمُبادرات الإنسانية التي تنفذها الجمعية على مدار العام.
 وبيَّن الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي، العُضو المُنتدب لجمعية دار البر، أن مُساعدات الجمعية وخدماتها، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تنوعت بين ستة حقول رئيسة للعمل الخيري والمُساعدات الإنسانية المُلحة، وشملت الدعم السكني المُخصص للأسر المعوزة والمُتعففة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 5.885.138 درهماً، والدعم الدراسي، المُوجه للطلبة غير القادرين على سداد رُسومهم الدراسية، في المدارس والجامعات، بتكلفة 3.940.317 درهماً.
وأضاف الدكتور المهيري: «إن مساعدات (دار البر) وخدماتها، خلال يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام الحالي، اشتملت أيضاً على دعم المرضى غير القادرين على التكفل بنفقات علاجهم، بتكلفة قُدرت بـ3.261.158 درهماً، وتسديد فواتير الكهرباء المُستحقة على منازل البُسطاء والأسر ذات الدخل المحدود، بـ329.754 درهماً».
وأشار المهيري إلى أن قائمة المساعدات في الربع الثالث من العام 2022 ضمت أيضاً باباً مُخصصاً لسداد الديون المُستحقة على شريحة المكروبين والمُتعثرين في سدادها، بقيمة 794.176 درهماً، بجانب باب سادس للخير والإحسان ومد أيادي العون والرحمة، يقوم على تقديم مُساعدات أخرى مُتنوعة، تُغطي مجالات معيشية ومادية عدة، للمُحتاجين وذوي الدخل المحدود بمبلغ 539.250 درهماً.

جمعية دار البر
آخر الأخبار
السيسي يؤكد دعم مصر لجهود مسيرة التنمية والإصلاح بتونس
عربي ودولي
السيسي يؤكد دعم مصر لجهود مسيرة التنمية والإصلاح بتونس
اليوم 16:45
دراسة تكشف كارثة تنتظر الحيتان الزرقاء
دنيا
دراسة تكشف كارثة تنتظر الحيتان الزرقاء
اليوم 16:29
«تشكيل» يتألق في «أسبوع دبي للتصميم»
دنيا
«تشكيل» يتألق في «أسبوع دبي للتصميم»
اليوم 16:08
طائرة «طيران الإمارات» «إيرباص أيه 380»
الاقتصادي
«طيران الإمارات» تحصد خمسة ألقاب عالمية ضمن جوائز «ألترا«و»أبيكس»
اليوم 16:04
سارة الأميري تتحدث في المؤتمر
سارة الأميري: التصنيع الذكي يدعم مرونة سلاسل التوريد
اليوم 16:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©