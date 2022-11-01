32 ألفاً استفادوا من «تفريج كربة» في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

استفاد أكثر من 32 ألفاً و490 مستفيداً من مشروع «تفريج كربة»، الذي أطلقته جمعية الشارقة الخيرية، بهدف دعم المدانين على ذمة قضايا مالية إلى جانب آخرين مهددين بالسجن، حيث وصلت مبالغ المساعدات إلى 40 مليوناً و100 ألف درهم، منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر.

وقال عبدالله سيف بن هندي، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والتسويق بالجمعية: إن مشروع «تفريج كربة» يمثل إحدى الركائز الأساسية في دعم الحالات والأسر المتعففة، التي ضاقت بها الظروف، وتعسرت مادياً في الإيفاء بما عليها من التزامات معيشية، وقد صدرت بحق بعضهم أحكام تنفيذية، بينما يقضى آخرون محكومياتهم خلف قضبان المنشآت العقابية والإصلاحية على ذمة قضايا تعسر مالي.