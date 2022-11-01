«الأعمال والاقتصاد» بجامعة أبوظبي الـ21 عالمياً في «التنوع الدولي»

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت جامعة أبوظبي إنجازاً جديداً بانضمامها إلى نخبة من المؤسسات الأكاديمية المرموقة عالمياً في مجالات الأعمال والاقتصاد، حيث حلّت برامج الأعمال والاقتصاد فيها في المرتبة 21 من حيث النظرة الدولية «التنوع الدولي» والمرتبة 45 في تأثير البحث العلمي عالمياً «الاستشهادات بالأبحاث العلمية للجامعة»، وذلك وفقاً لـ«تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية» المرموق.

ويضع هذا النجاح جامعة أبوظبي في مصاف أفضل المؤسسات الأكاديمية العالمية لدراسة الأعمال والاقتصاد، حيث حققت برامجها ضمن هذه الاختصاصات بما في ذلك المحاسبة والمالية والأعمال والإدارة تصنيفاً إجمالياً ضمن أفضل 151 - 175 جامعة عالمية، وحلت في المرتبة الأولى على مستوى دولة الإمارات، والثانية عربياً مكرر.

وقال البروفيسور باري أوماني، عميد كلية إدارة الأعمال: «أهنئ طلابنا وزملاءنا في الكلية والجامعة على هذا التكريم الذي وضعنا في المرتبة الأولى على مستوى دولة الإمارات، والثانية عربياً، وهو إنجاز يجسد تميزنا الشامل في تبني أحدث السبل العالمية في مجال التدريس والبحث العلمي، ويعكس حرصنا على الارتقاء بتجارب طلبتنا».

من جانبه، قال البروفيسور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي: «تزخر المنطقة العربية بعدد من الجامعات عالمية المستوى، وللكثير منها مسيرة حافلة وعريقة، ونحن سعداء بأداء جامعتنا الذي توجته بحصولها على هذه التصنيفات التي تحظى باحترام عالمي واسع. ولا عجب في صدارة قسمي الأعمال والاقتصاد على مستوى دولة الإمارات، حيث حلت جامعة أبوظبي في ضمن أفضل 3 جامعات في الدولة، وبين أفضل 7 جامعات عربياً، وهناك دور كبير وملحوظ لأبحاثنا في مجال الأعمال والاقتصاد، وهو ما جعلها تحتل المركز 45 على مستوى العالم، إلى جانب حصولنا على المرتبة 21 عالمياً في فئة النظرة الدولية «التنوع الدولي»، وهو ما يعني أن طلبتنا سيدرسون إلى جانب زملاء متميزين؛ وعلى أيدي هيئة تدريسية متميزة من جميع أنحاء العالم. يترجم هذا الإنجاز جهود طلبتنا وما يتحلون به من طموح وتميز، وكذلك الأداء الرفيع لفريق العمل من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، والعمل الدؤوب لفريق القيادة العليا المميز في الجامعة، وأنا أعتز وأفتخر بكل فرد منهم. كما أعتز بأداء جامعتنا المتطور، والذي يؤكد جهود قطاع التعليم العالي ومنظومة التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مؤشرات التنافسية الدولية».