«جامعة الإمارات» تنظم مناظرات علمية حول أهداف التنمية المستدامة

العين (الاتحاد)

اختتمت جامعة الإمارات العربية المتحدة، بالشراكة مع الشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان، منافسات المناظرات العلمية بين الجامعات الوطنية والدولية الموجودة في الدولة حول أهداف التنمية المستدامة، والتي أقيمت في الحرم الجامعي بالعين بمشاركة 18 فريقاً من 15 جامعة محلياً ودولياً و70 طالباً.

وأكد الدكتور أحمد علي مراد - النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات أن تنظيم هذه المناظرات يأتي ضمن خطة الجامعة الاستراتيجية في دعم جهودها المختلفة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تساهم هذه المناظرات العلمية البحثية في تشجيع العمل بروح الفريق الواحد، وصقل المهارات الطلابية كالقدرة على العرض، وغيرها من المهارات التي تعتمد على الحوار العلمي البناء والنقاش المتبادل الفعال والقدرة على إدارة الوقت بكفاءة عالية. من جانبه، قال ناصر المنصوري، نائب رئيس أول، الشؤون المؤسسية والاتصال في الشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان: «نفخر بدعمنا لهذه المناظرات البناءة، في خطوة تأتي بما ينسجم مع استراتيجيتنا الرامية إلى دعم قطاع التعليم باعتباره واحداً من المحركات الرئيسية لتعزيز استدامة النمو، ودعم الاقتصاد الوطني، وتطوير الكفاءات، إلى جانب التزامنا المتواصل بتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى رفد كفاءات المستقبل في الدولة بالمعارف والمهارات والخبرات اللازمة لتمكينهم من إحداث فرق ملموس والمساهمة في دعم الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال إشراك طلاب الجامعات في هذه المناظرات وتمكينهم من المساهمة في مواجهة أبرز التحديات العالمية والتغلب عليها بصفتهم بناة المستقبل». وفي ختام الحدث كرم ممثلون من الجامعة و«ضمان» الفرق الثلاثة الفائزة.