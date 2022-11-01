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تدشين تطبيق «برزة» في عجمان

تدشين تطبيق «برزة» في عجمان
2 نوفمبر 2022 02:06

عجمان (وام)

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 دشنت هيئة النقل في عجمان تطبيق الموظفين «برزة» الذي تم تطويره بالكامل من قبل مطوري التطبيقات في الهيئة وذلك احتفالاً بيوم «الإمارات تبرمج».
وتم خلال الاحتفال استعراض أهم المميزات والخدمات المقدمة في التطبيق، ومن أهمها نظام إدارة الحضور والانصراف الذي يمكن الموظفين من تسجيل حضورهم أو انصرافهم من خلال هواتفهم الذكية والاطلاع على سجل حضورهم الشهري ومتابعة طلبات الإجازة، إضافة لطلب شهادات لمن يهمه الأمر وخدمات الموافقات للموارد البشرية ومنصة التواصل الخاصة بالموظفين وغيرها الكثير.
وتضمن الإطلاق الرسمي للتطبيق 3 فعاليات شارك فيها موظفو الهيئة، الفعالية الأولى تحت اسم «تجربتك الأولى للبرمجة بلغة بايثون»، حيث شارك الموظفون بطباعة أسطر برمجية بلغة بايثون لطباعة أسمائهم والحصول على تجربة عملية ممتعة، بالتزامن مع ذلك طرح المبرمجون في قسم التحول الرقمي مبادرة بعنوان «البرمجة من خلال اللعب»، التي تتيح للموظفين تعلم المفاهيم الأساسية واستخدام المنطق لبناء الأكواد، من خلال ألعاب شيقة ومسلية تفاعل معها الجميع.
وكان رفع الوعي في جانب أمن المعلومات حاضراً من خلال مبادرة «فورت نوكس» التي استطاع من خلالها المشاركون قياس مدى قوة كلمات مرورهم، من خلال أداة تم برمجتها لتحليل الرموز المستخدمة وتقديم نصائح من قبل فريق أمن المعلومات بالهيئة حول كيفية صياغة كلمات مرور قوية لتعزيز حماية البيانات والحفاظ على خصوصيتها. واختتم الاحتفال بمسابقة «CodingBee» التي حفزت الجميع على السعي للإجابة وتخمين المخرجات الصحيحة لبعض الأسطر البرمجية، مما عزز روح التحدي وحب الاستطلاع والبحث عن الإجابات الصحيحة.

هيئة النقل
عجمان
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