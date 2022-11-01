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تخريج 93 موظفاً في موارد رأس الخيمة

خلال حفل التخريج (من المصدر)
2 نوفمبر 2022 02:06

رأس الخيمة (الاتحاد)

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شهد الدكتور محمد عبداللطيف خليفة - مدير عام دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة وعدد من المديرين العامين في حكومة رأس الخيمة والمدير التنفيذي لجمعية إدارة الموارد البشرية بالشرق الأوسط وأفريقيا، حفل تخريج 24 موظفاً من برنامج الشهادة المتقدمة في إدارة الموارد البشرية (SHRM) بواقع 144 ساعة تدريبية، و68 موظفاً من برنامج أساسيات إدارة الموارد البشرية بواقع 32 ساعة تدريبية. وتم خلال البرنامج الذي انطلق في مارس من عام 2022، تنفيذ حزمة من الورش التدريبية التي ساهمت في تطوير المهارات القيادية لمديري وحدات الموارد البشرية، ونقل أفضل الممارسات العالمية في إدارة رأس المال البشري. كما اشتمل البرنامج على بناء القدرات والمعارف في عدد من المحاور الأساسية من بينها تخطيط القوى العاملة، وتطوير الموارد البشرية.

رأس الخيمة
دائرة الموارد البشرية
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