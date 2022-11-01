مدير إدارة سلامة الغذاء في «بلدية دبي»: ندرس تطبيق «ميتافيرس سلامة الأغذية»

آمنة الكتبي (دبي)

كشف سلطان الطاهر، مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، رئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية، أنه يوجد في إمارة دبي أكثر من 21 ألف مؤسسة غذائية، مبيناً أنه سنوياً يدخل إمارة دبي 8 ملايين طن أغذية، عن طريق المنافذ في الإمارة، وتخضع للرقابة والتفتيش، كما أن 80% من الأغذية التي تدخل الدولة من خلال إمارة دبي. جاء ذلك أمس على هامش «مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية» الذي يعقد تحت شعار «توجهات مستقبلية نحو سلامة الأغذية والأمن الغذائي».

وأضاف: «تبلغ نسبة التزام المؤسسات الغذائية في دبي بسلامة الأغذية حوالي 98%»، مشيراً إلى أن «إكسبو دبي» زاره أكثر من 24 مليون زائر، ولم يتم تسجيل أي حالة تسمم غذائي طوال فترة المعرض على مدار الأشهر الـ 6.وقال «استعرضت بلدية دبي ضمن منصتها في الدورة السادسة عشرة من مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية، عدداً من البرامج والمبادرات التابعة لها، وهي: (ميتافيرس سلامة الأغذية)، ومبادرة (المسار الأخضر)، ومنصة فودووتش، ومختبر فحوص الأغذية المتنقل، ونظام التفتيش الغذائي، ومليون صوت لسلامة الغذاء».

وقال الطاهر: «ندرس تطبيق (ميتافيرس سلامة الأغذية)؛ بهدف تأهيل وتمكين متداولي الأغذية في المؤسسات الغذائية بالتعلم المستمر وتكنولوجيا الميتافيرس لاتباع أفضل ممارسات سلامة الأغذية، وتدريب العالمين في المؤسسات الغذائية على تطبيق اشتراطات سلامة الأغذية عن طريق هذه التقنية والتدريب في العالم الافتراضي، بحيث يشعرون وكأنهم يتدربون في الواقع على تطبيق كل المتطلبات المتعلقة بسلامة الأغذية، مثل فحص الحرارة وفحص الأغذية وغيرها».

وتابع: «يعتبر مختبر فحوص الأغذية المتنقل مختبراً ذكياً، يعمل على فحص العينات الغذائية الجاهزة في فترة قياسية تصل إلى يوم واحد فقط يقوم المختبر بتغطية الفعاليات المهمة في إمارة دبي؛ وذلك بهدف الحد من انتشار حالات التسمم الغذائية، وضمان جودة المنتجات الغذائية في الإمارة»، مبيناً أن منصة «فودووتش»، هي منصة رقمية متطورة لسلامة الغذاء والتغذية ترتكز على رؤية بلدية دبي لجعل دبي المدينة الأكثر صحة وسعادة واستدامة.

وقال الطاهر: «إن نظام التفتيش الغذائي نظام ذكي لتقييم مستوى الامتثال لمعايير واشتراطات السلامة الغذائية في المؤسسات الغذائية، ويعمل النظام على مبدأ الشفافية وأتمتة عملية التفتيش، حيث يتم إصدار التقارير والتقييم وإرسالها تلقائياً إلى المسؤول في المؤسسة، كما تهدف مبادرة مليون صوت لسلامة الغذاء إلى زيادة الوعي بسلوكيات الوقاية من الأمراض المنقولة عبر الغذاء من خلال الالتزام بالتصويت للسلامة الغذائية، حيث نريد أن تصبح سلامة الغذاء ثقافة حياة لدى المستهلكين».