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«البلديات والنقل» تستعرض تطورات ومشاريع القطاع العقاري

مشاركون في الملتقى (وام)
2 نوفمبر 2022 02:06

أبوظبي (وام)

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نظمت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، أمس، ملتقى المطورين والشركات العقارية العاملة في إمارة أبوظبي، استعرض الملتقى أبرز وأحدث التطورات والمشاريع في القطاع العقاري، والخدمات الرقمية التي تقدمها الدائرة لتسريع الإجراءات للمتعاملين والمطورين العقاريين، لتوفير خدمات عقارية متكاملة وشاملة ومتطورة، نحو مستقبل عقاري مستدام في الإمارة. ويشكل الملتقى منصة لتواصل الأطراف العقارية في القطاع الحكومي والخاص؛ بهدف استعراض المميزات والفرص المستقبلية لهذا القطاع الحيوي، والتي تلعب دوراً قوياً في تعزيز جاذبية سوق أبوظبي العقاري، لترسيخ مكانة الإمارة كأفضل الوجهات عالمياً للحياة والعمل والزيارة.
 وشهد الملتقى أبرز المحاور والعوامل التي تساهم في جعل إمارة أبوظبي وجهة مثالية لمن يبحثون عن فرص عقارية موثوقة ومستدامة، وتنوع في الخيارات، ما يمنح المقيمين فيها فرصة العيش برفاهية.
واستعرض مكتب أبوظبي للمقيمين خلال الملتقى، مميزات الإقامة الذهبية للمستثمرين في أبوظبي، والشروط والتسهيلات المتاحة للراغبين كافة في الاستقرار والاستثمار. وقدمت الدائرة عرضاً حول خدماتها الرقمية التي صممت بشكل يلبي الاحتياجات، ويعزز من سهولة إجراءات الاستثمار العقاري.
 وقال الدكتور أديب العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع العقارات في دائرة البلديات والنقل في كلمته: «تحرص دائرة البلديات والنقل على توفير بيئة نموذجية، وبنية تحتية متكاملة، وخدمات متنوعة وفعالة، وتشريعات وقوانين تنظيمية، لتوفير فرص استثمارية جاذبة في أبوظبي، وبناء سوق عقاري فعال يتميز بالشفافية، ونحرص من خلال الملتقى السنوي على تسخير الإمكانات، وتعزيز العلاقات الوثيقة مع المستثمرين وشركات التطوير العقاري، لتطوير نمو هذا القطاع الحيوي، في سبيل تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في الارتقاء بجودة الحياة في الإمارة».

دائرة البلديات والنقل
أبوظبي
القطاع العقاري
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