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إطلاق النسخة الثانية من «الذيد للتمور» 4 نوفمبر

إطلاق النسخة الثانية من «الذيد للتمور» 4 نوفمبر
2 نوفمبر 2022 02:06

الشارقة (الاتحاد)

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تستعد مدينة الذيد في الشارقة لإطلاق النسخة الثانية من مهرجان الذيد للتمور، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مركز «إكسبو الذيد»، خلال الفترة من الرابع إلى السادس من نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة من المنتجين وباعة التجزئة والموزعين والمزارعين.
ويوفر المهرجان منصة للباعة المحليين لتسويق منتجاتهم المحلية من التمور والمنتجات المرتبطة بها، إلى جانب تبادل الخبرات حول أساليب الزراعة الحديثة، وكيفية العناية بشجرة النخيل، كما يتيح للمتسوقين والزوار تشكيلة واسعة من مختلف أنواع التمور الفاخرة والتجارية، كما سيشهد تنظيم مزاد على جميع أنواع التمور، بالإضافة إلى البيع الحر في سوق المهرجان.
وأكد محمد مصبح الطنيجي منسق عام المهرجان، أن الاستعدادات لإطلاق النسخة الثانية من مهرجان الذيد للتمور تتم على أكمل وجه لتنظيم فعالية استثنائية تلبي الأهداف المرجوة منها، مشيراً إلى أن هذا الحدث يعد إحدى مبادرات غرفة الشارقة الهادفة إلى الوقوف جنباً إلى جنب مع ملّاك النخيل والقائمين على تصنيع وتسويق التمور ومشتقاتها، وتوفير منصة لتبادل الخبرات الفنية بين المزارعين لزراعة أفضل وأجود أنواع التمور، إلى جانب فتح أسواق جديده تعود عليهم بالنفع وتعزز من مكانة النخيل وترفع من العائد الاستثماري للتمور، لما تشكله هذه الشجرة من قيمة خاصة في الموروث الإماراتي الأصيل، والتي أولتها القيادة الرشيدة للدولة عناية كبيرة، بهدف الارتقاء بزراعة النخيل، وتعزيز تنافسيتها كجزء من روافد الاقتصاد، داعياً العائلات والأسر الإماراتية إلى زيارة المهرجان والمشاركة في فعالياته المختلفة والتعرف على أنواع التمور الإماراتية وفوائدها الصحية والغذائية وطرق إنتاجها والأنواع الغذائية العديدة التي تدخل في صناعتها.

مدينة الذيد
الشارقة
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