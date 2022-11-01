انطلاق البرنامج الدولي للبلديات والمدن العربية في العقة

دبا الفجيرة (الاتحاد)

نظمت بلدية دبا الفجيرة، بالتعاون مع منظمة المدن العربية وعدة منظمات إقليمية ودولية وبالشراكة مع منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية للشرق الأوسط وغرب آسيا، البرنامج الدولي للبلديات والمدن العربية حول «المرونة الحضرية والحد من مخاطر الكوارث» في العقة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من المؤسسات الحكومية المعنية بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بالإضافة إلى البلديات والهيئات البيئية.

يهدف البرنامج التدريبي الدولي إلى زيادة المعرفة لدى ممثلي البلديات والمؤسسات المعنية بإدارة الطوارئ والأزمات بشأن استراتيجيات بناء قدرات المرونة للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية وتمكينهم من وضع خطط استباقية في ضوء أفضل الممارسات العالمية لتعزيز قدرتها على الاستجابة لكافة الحالات الطارئة.