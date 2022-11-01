«شرطة أبوظبي»: «بادر واستفد».. تسهيلات عند السداد المبكر للمخالفات وتجديد المركبات

تسعى القيادة العامة لشرطة أبوظبي من خلال حملة «بادر واستفد» إلى تقديم أرقى الخدمات التي تُسهم في إسعاد المتعاملين وتوضيح قنوات الخدمة لهم، والتي تم تجهيزها بإمكانات متطورة بما يحقق رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة في مساعيها الدؤوبة لتحقيق السعادة والرفاهية للمتعاملين، ضمن مجتمع إيجابي وسعيد دائماً.

وأكد العميد محمد ضاحي الحميري، مدير مديرية المرور والدوريات، أن رضا الجمهور عن الخدمات المقدمة له غاية نعتز ونسعد بها، لافتاً إلى اهتمام شرطة أبوظبي بتوحيد الجهود لتقديم خدمات متميزة وعلى مدار الساعة، والعمل المستمر وفق منهجية منظمة ودقيقة من خلال الارتقاء بمستوى الرضا عن الخدمات الشرطية للوصول إلى الغاية المتمثلة بالمحافظة على السلامة المرورية في إمارة أبوظبي.

وأشار إلى أن المزايا المقدمة للجمهور والتي تتيح لهم الاستفادة من التسهيلات والخصومات والخدمات المتعلقة بالسداد المبكر للمخالفات المرورية وتجديد المركبات هدفها الرئيس، هو إسعاد المتعاملين وفي الوقت ذاته تحقيق التطلعات بأن يكون ذلك دافعاً لهم للحد من المخالفات المرورية، والالتزام بالنظم والقوانين التي ترعى حقوقهم وتكفل أمنهم وسلامتهم، وزيادة إلمامهم بالتسهيلات وقنوات دفع المخالفات المرورية.

وحث الجمهور على الاستفادة من خدمة طلب تقسيط المخالفات المرورية المترتبة على المركبات والسائقين من دون فوائد أو أرباح، بهدف تعزيز قيم السعادة والإيجابية للمتعاملين، مشيراً إلى شروط وخطوات الاستفادة من الخدمة، وهي أن تكون البطاقة الائتمانية صادرة من البنوك والمصارف المتعاقدة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهي: بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، والاتصال مباشرة بأحد البنوك التي تقدم الخدمة خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تسديد المبلغ لطلب تقسيط المخالفات.

وذكر أن الخدمة تتيح دفع المخالفات عبر مراكز الخدمة التابعة لشرطة أبوظبي والقنوات الرقمية، مثل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، وذلك بنظام التقسيط لمدة سنة واحدة دون احتساب أي فوائد على المستفيدين.

وأوضح أن عملية تجديد المركبات المنتهية التراخيص، هي واحدة من الأولويات المهمة التي يجب أن يضعها السائقون في اعتبارهم، وتهدف هذه الخدمة والتي تقدم في مختلف المراكز إلى تعزيز سلامة قائدي المركبات ومستخدمي الطريق، وإجراء الفحص الفني للمركبات وتأمينها وترخيصها من سلطة الترخيص، بعد التأكد من صلاحيتها للسير على الطرق.

%35 خصماً على المخالفات المرورية عند التسديد خلال 60 يوماً

حثت شرطة أبوظبي السائقين على الاستفادة من مزايا الدفع المبكر للمخالفات المرورية والتي تشمل تخفيض 35% من قيمة المخالفة في حال تم دفعها خلال 60 يوماً من ارتكاب المخالفة، وتخفيض المخالفات بنسبة 25% بعد انقضاء 60 يوماً ولمدة سنة واحدة، باستثناء المخالفات الخطرة.

وأكدت اهتمامها بتسهيل طرق الدفع على المتعاملين من خلال القنوات الرقمية، مثل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، مؤكدة حرصها على وتحفيز أفراد المجتمع على الالتزام بالنظم والقوانين والحد من المخالفات المرورية، وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم، وتمكينهم من تسوية أوضاعهم القانونية.

تحفيز مُلاك المركبات على دفع المخالفات

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي حملة توعوية تحت شعار «بادر واستفد» 2022 لحث الجمهور على المبادرة والاستفادة من التسهيلات والخصومات والخدمات المتعلقة بتسديد المخالفات المرورية وتجديد المركبات، ضمن مساعيها لإسعاد الجمهور وتقديم خدمات ذات جودة عالية لنيل رضا وثقة المجتمع.

وتهدف الحملة إلى تحفيز مُلاك المركبات على دفع المخالفات المرورية وتعزيز وعي الجمهور بفوائد التسديد المبكر للمخالفات وعواقب التأخير، وزيادة إلمام الجمهور بالتسهيلات وقنوات دفع المخالفات المرورية.

وتركز على التعريف بمبادرات خصم وتقسيط المخالفات المرورية وبقنوات دفع المخالفات المرورية، والدفع عبر القنوات الرقمية لحكومة أبوظبي Tamm، والدفع المباشر عبر كاونترات خدمة وإسعاد المتعاملين، والدفع عبر تطبيقات البنوك والمصارف بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي.

ويشارك في الحملة الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، والمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، ووكالة أنباء الإمارات، ومركز النقل المتكامل، والبنوك والمصارف، والقنوات التلفزيونية، وشركة أبوظبي للإعلام، والصحف المحلية، والمحطات الإذاعية المحلية، المراكز التجارية.

وسائل التوعية في الحملة

تم اعتماد عدة أساليب ووسائل لضمان الاستفادة من الحملة ووصولها إلى كافة شرائح المجتمع، منها المجالس المجتمعية بالتنسيق مع إدارة الشرطة المجتمعية، وإعداد ونشر الأفلام التوعوية بمخاطر المخالفات المرورية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتنسيق مع إدارة الإعلام الأمني، والموضوعات الخاصة بالحملة، سواء من خلال الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية، إلى جانب توزيع الكتيبات التوعوية على سائقي المركبات وعقد محاضرات وورش عمل توعوية.

تقسيط المخالفات من دون فوائد

دعت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية السائقين للاستفادة من مبادرة تقسيط المخالفات المرورية من دون فوائد/ أرباح بالتعاون مع خمسة بنوك لتقسيط المخالفات المرورية المترتبة على المركبات والسائقين باستخدام البطاقات الائتمانية الصادرة عنها.

وكانت «شرطة أبوظبي» وفرت هذه الخدمة للجمهور تعزيزاً لقيم السعادة والإيجابية، موضحة أنه تم تحديد شروط وخطوات الاستفادة من الخدمة، من حيث أن يكون المتعامل حاصلاً على بطاقة ائتمان «بطاقة مغطاة صادرة من البنوك الخمسة وهي بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، والاتصال مباشرة بأحد البنوك التي تقدم الخدمة خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تسديد المبلغ لطلب تقسيط المخالفات.

وتتيح الخدمة دفع المخالفات عبر مراكز الخدمة التابعة لشرطة أبوظبي والقنوات الرقمية مثل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، وذلك بنظام التقسيط لمدة سنة واحدة من دون احتساب أي فوائد على المستفيدين.