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شرطة أبوظبي تُطلق «الخدمة الماسية»

محمد بن طحنون خلال إطلاق الخدمة (من المصدر)
2 نوفمبر 2022 02:05

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلق قطاع شؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي، مبادرة «الخدمة الماسية» لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، ضمن الجهود المستمرة لإسعاد هذه الفئات وتسهيل حصولها على الخدمات الشرطية في مقار منازلهم، من خلال تحقيق مفهوم تجربة متعامل سهلة وبلا جهد.
وأكد اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي، أن تسهيل حصول شرائح المجتمع كافة على الخدمات الشرطية، يأتي ضمن القيم الاستراتيجية لشرطة أبوظبي الداعمة لمبادئ «العدالة والمساواة» و«الريادة والابتكار»، وتحقيقاً لأولوياتها الاستراتيجية الرامية إلى إسعاد أفراد المجتمع كافة، وحرصها الدائم على استباقية وجودة الخدمات، وتعزيز مفهوم جودة الحياة للجميع، خصوصاً «كبار المواطنين» و«أصحاب الهمم».
وأكدت شرطة أبوظبي أن المبادرة ستقدم خدمات استباقية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، دون الحاجة إلى تقديم طلبات مسبقة، مثل خدمة تجديد سلاح ناري، وذلك بعد حصر جميع رخص السلاح المشرفة على الانتهاء والمدرجة ضمن قاعدة بيانات لتقديم الخدمة للفئة المستهدفة في الوقت المناسب. وأوضحت أن الخدمات التي تحتاج إلى طلب سيتم التقديم، عبر قنوات تقديم الخدمة، عبر منصة «تم» وموقع شرطة أبوظبي الإلكتروني والاتصال الهاتفي والتطبيق الذكي.
وتتيح مبادرة الخدمة الماسية العديد من المزايا التي يستفيد منها كبار المواطنين وأصحاب الهمم وستكون لهم الأولوية والأسبقية في تقديم الخدمات، وسيقوم الفريق المختص بالوصول إليهم في مواقعهم وتقديم الخدمة لهم تطبيقاً للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين، وتطبيقاً للاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي 2022-2024 والتي تركز على الممكنات الرئيسية وجودة الخدمات.
وأشارت إلى أنه سيتم إجراء استبيان رأي المستفيدين من المبادرة عبر موقعها الإلكتروني لقياس رضا المتعاملين من الفئة المستهدفة، بما يعزز جودة الخدمات وتطوير الأداء.

أبوظبي
شرطة أبوظبي
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